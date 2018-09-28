В «Битрикс24» появилась новая бесплатная аналитика

Новые функции в «Битрикс24»

«1С-Битрикс», российский разработчик программных продуктов для бизнеса, анонсировал обновление своего облачного сервиса для управления проектами и продажами «Битрикс24».

В новой версии пользователям стали доступны расширенные инструменты маркетинга, такие как коллтрекинг и сквозная аналитика.

Обе возможности предоставляются бесплатно всем клиентам «Битрикс24», включая пользователей бесплатных тарифов.

Как коллтрекинг и сквозная аналитика помогают бизнесу

Коллтеркинг может оказаться полезным компаниям, которые привлекают существенную долю клиентов по телефону. Основная задача коллтрекинга – идентифицировать рекламный источник, сподвигнувший клиента совершить заказ по телефону.

Система распределяет в интернете по разным рекламным площадкам (например, на «Яндекс.директе» или «Вконтакте») разные телефонные номера, а потом отслеживает, с какого именно номера человек совершает входящий звонок, чтобы собрать и проанализировать информацию о наиболее популярных каналах продвижения своих продуктов, отсеяв бесперспективные.

Статистику по каждой площадке «Битрикс24» покажет в виде простого отчета, данные из которого автоматически попадут в CRM (Customer relationship management – «cистема управления взаимоотношениями с клиентами»). Таким образом, инструмент позволяет с достаточно высокой точностью отслеживать рекламный трафик и выявлять наиболее эффективные каналы.



Настройка коллтрекинга в «Битрикс24»

Сквозная аналитика позволяет комплексно оценить эффективность маркетинговых инвестиций на основе собранных данных о полном пути клиента – с момента просмотра клиентом рекламы и до продажи товара или услуги. Как правило, для сквозной аналитики объединяется информация из максимально возможного числа рекламных каналов, каналов коммуникации с данными о продажах. В отслеживании телефонных звонков помогает коллтрекинг.

В «Битрикс24» можно отследить такие показатели, как количество действий пользователей, лидов, сделок, выигранных сделок; общую сумму выручки по каждому каналу; потраченный бюджет и итоговую конверсию. Благодаря этому маркетологи смогут быстро оценивать качество трафика и отключать неприбыльные каналы.

Краткая история «Битрикс24»

«Битрикс24» был запущен 12 апреля 2012 г. Спустя четыре года продукт официально вошел в единый реестр отечественного ПО, а к марту 2016 г. продукт стал частично бесплатным.

В начале февраля 2018 г. около 30% пользователей сервиса столкнулись с перебоями в работе системы по причине выхода из строя сетевого оборудования хостинг-провайдера «Корп софт».

В марте 2018 г. сервис получил крупное обновление. В CRM добавилась сегментация клиента и возможность отправить выбранным сегментам e-mail, SMS, голосовое сообщение, а также возможность запустить рекламу по выбранным сегментам в Facebook, Instagram, «Вконтакте», «Яндекс», Google.

«Открытые линии» пополнились отчетами, которые показывают пики активности, среднее время ответа, нагрузку на менеджера. Запущен веб-клиент для работы с e-mail внутри системы. Кроме того, сервисы «диск» и «живая лента» получили новый дизайн и интерфейс, а мобильное приложение – новый мессенджер.

Помимо обновлений, компания анонсировала новый сервис «Битрикс24.Интернет-магазины», позволивший предпринимателям брать в аренду готовый интернет-магазин, интегрированный с CRM «Битрикс24».

К июню 2018 г. в системе появилась возможность редактирования документов непосредственно в CRM.

По данным «1С-Битрикс», на сегодняшний день продуктом пользуется около 2,5 млн компаний по всему миру.