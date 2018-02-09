Рухнувший «Битрикс 24» парализовал работу своих пользователей

В ночь на 9 февраля 2018 г. у множества российских клиентов облачной CRM-системы «Битрикс 24» возникли проблемы с доступностью сервиса, которые парализовали их бизнес на много часов. Разработчики формально не виноваты.

«Битрикс 24» лег из-за «Корп софт»

Российский облачный сервис организации корпоративной работы «Битрикс 24» переживает многочасовой сбой. Проблемы подтверждают в компании-разработчике — «1С-Битрикс», ссылаясь на независящие от нее технические неполадки.

Напомним функциональность «Битрикс 24» включает CRM-систему, конструктор сайтов, клиентскую базу, инструменты аналитики, каналы коммуникации с клиентам (включая телефонию), хранилище данных, виртуальный календарь, систему постановки и контроля задач и пр.

«В данный момент около 30% пользователей «Битрикс 24» в России столкнулись с перебоями в работе сервиса, — говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в соцсети “Вконтакте”. — Проблема появилась в полночь с 8 на 9 февраля. Причина — выход из строя сетевого оборудования «Корп софт» — хостинг-провайдера российской части нашего сервиса».

В компании утверждают, что, несмотря на все заранее предпринятые нами меры по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры, из-за ошибки проектирования сети у провайдера сломался коммутатор, который вывел из строя оба зарезервированных дата-центра».

Судя по комментариям пользователей под постом компании, у некоторых клиентов проблемы с сервисом наблюдались в течение всей недели. Также по комментариям можно заключить, что частичная функциональность «Битрикса 24» то восстанавливалась, то пропадала в течение всего рабочего дня 9 февраля 2018 г.

У пользователей «Битрикса 24» остановился бизнес

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг доступности сайта «Корп софт». В середине дня на его странице во «Вконтакте» также появилось подтверждение проблем «Сегодня в работе сервиса CorpSoft24 наблюдаются перебои, — говорится в сообщении. — В данное время ведутся технические работы по устранению неполадок. Работоспособность сервиса будет восстановлена в самое ближайшее время».

Реакция пользователей и руководства «1С-Битрикс»

Сообщение разработчиков «Битрикса 24» на странице «Вконтакте» за несколько часов собрало сотни комментариев недовольных клиентов.

«Вы упали вчера ночью еще, — написал пользователь Максим Наумов. — Вы планируете делать хотя бы status page? И не падать каждый месяц?». «Ребята, вы не охренели там? Сообщать спустя 10 часов о проблемах у 30% клиентов?», — задал вопрос Дмитрий Антонов. «Парализована работа офиса. Надо задумываться о смене CRM», — рассуждает Денис Дивинский.

При этом часть клиентов явно сталкивается с аналогичными проблемами регулярно. «Это уже не первый раз, не первый десяток раз, — сокрушается Карина Сафуанова. — Платежи за тарифы, телефонию и прочее проходят зато без проблем, как по маслу». «Действительно, такое возникает нередко, — отмечает Алексей Беспалов. — И как после этого полностью перенести свой бизнес в вашу "экосистему"?».

Как обратил внимание ресурс Roem.ru, в самой «1С-Битрикс» также пребывают не в восторге от сложившейся ситуации. Гендиректор компании Сергей Рыжиков, комментируя проблемы на своей странице в Facebook, в выражениях стесняться не стал. «Как же меня задолбал этот российский хостинг! Один с***ый коммутатор выводит из строя два абсолютно и совершенно независимых до этой ночи датацентра! Ну как?, — негодует Рыжиков. — ***ть, нахрена платить за полный резерв железа, проводить учения, подписывать договора, чтобы потом услышать “мы не знаем, как такое могло получиться”».

Отметим, что, по данным разработчика, в «Битрикс 24» по всему миру зарегистрировано свыше 3 млн компаний.