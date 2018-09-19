Строится интернет, который невозможно заблокировать. Опрос

Группа разработчиков при участии организации Internet Archive работает над созданием децентрализованного интернета DWeb, в котором данные будут храниться в узлах сети, а не на серверах крупных компаний. В таком интернете будет практически невозможно заблокировать сайт из соображений цензуры.

Децентрализованный интернет

Группа веб-разработчиков создает так называемый децентрализованный интернет, чтобы защитить данные пользователей от произвола крупных интернет-компаний, в руках которых эти данные сконцентрированы. Проект обсуждался на мероприятии Decentralised Web Summit, которое организация Internet Archive провела в Сан-Франциско. В конференции приняли участие 800 разработчиков и других ИТ-специалистов, в том числе создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee).

Децентрализованный интернет получил название DWeb. Основная идея заключается в том, что он будет работать, не полагаясь на централизованных операторов. Это похоже на то, как в 1980-1990 гг., когда всемирная паутина только начинала свое существование, пользователи напрямую подключались к компьютерам друг друга, пишет The Guardian (или подобно тому, как при компьютеры соединяются друг с другом напрямую при использовании торрент-протокола).

В начале 2000-х ситуация изменилась — пользователи начали осуществлять коммуникацию и делиться данными через централизованные сервисы, предоставляемые крупными компаниями типа Google, Facebook, Microsoft и Amazon.

По словам авторов проекта, у DWeb много преимуществ по сравнению с обычным интернетом. Поскольку данные не скапливаются в руках одной компании, снижается риск их массовой утечки в результате хакерской атаки. Кроме того, централизованное размещение данных облегчает правительству слежку за гражданами и введение цензуры, чего можно избежать с помощью децентрализованного интернета.

В случае с DWeb правительству, например, китайскому, будет сложнее блокировать какой-либо сайт, поскольку его данные будут поступать компьютеру-пользователю из разных мест, как при скачке торрента. Однако это же является и недостатком идеи, поскольку в децентрализованном интернете будет труднее, например, остановить распространение детской порнографии и других материалов, нарушающих закон.

Принципы работы

Как поясняет Мэтт Зумвальт (Matt Zumwalt) из Protocol Labs — компании, которая разрабатывает системы и инструменты для DWeb — одним из основных принципов работы децентрализованного интернета является связь непосредственно между узлами сети, при которой каждый компьютер не только запрашивает какие-либо услуги, но и предоставляет их.

Кроме того, обычный интернет находит и передает данные по ссылкам http и https, то есть ориентируясь на их местоположение. «Мы указываем на эту локацию, как если бы данные существовали только в одном месте. И из этого проистекает вся эта монополизация, которая последовала… потому что кто бы не контролировал эту локацию, он контролирует доступ к информации», — поясняет недостатки такого подхода Зумвальт.

В децентрализованном интернете узлы сети будут напрямую связаны друг с другом

DWeb же будет находить контент ориентируясь непосредственно на его содержимое — что это такое, а не где оно расположено. Этот подход позволит хранить и передавать данные между компьютерами разными способами, а не через один сервер.

В децентрализованном интернете персональные компьютеры будут использоваться более функционально, чем сейчас. «Наши ноутбуки стали просто экранами. Они не могут сделать ничего полезного без облака», — так характеризует сегодняшнюю нагрузку на ПК Муниб Али (Muneeb Ali), сооснователь проекта Blockstack — платформы для разработки децентрализованных приложений.

Блокчейн и криптовалюта

Блокчейн будет использоваться в децентрализованном интернете для того, чтобы фиксировать движение данных, регистрировать уникальные имена пользователей и даже для непосредственного хранения данных.

Кроме того, уже существуют криптовалютные проекты, которые должны помочь создать DWeb. Например Protocol Labs запустила в августе 2017 г. криптовалюту Filecoin, что дало возможность привлечь в проект инвестиции в размере $205 млн. Filecoin должен способствовать развитию свободного рынка хранилищ данных. Если у пользователя децентрализованного интернета есть свободные мощности, он может разместить там данные других пользователей, получив за это Filecoin. Если ему нужно разместить где-то собственные данные, он оплатит эту услугу криптовалютой. Все транзакции записываются в блокчейн.

В DWeb пользователям придется чаще платить за доступ к той или иной информации, поскольку в децентрализованном интернете не будет эффективно работать бизнес-модель, при которой пользователь просто просматривает рекламу, основанную на собранных о нем данных. Например, если пользователь хочет прослушать песню, которую кто-то записал и разместил в DWeb, он будет должен оплатить криптовалютой ключ доступа.

В децентрализованном интернете также исчезнет большинство паролей. У каждого пользователя будет только один действительно длинный и невосстанавливаемый пароль, который будет работать повсюду в DWeb, для подключения к любым приложениям. С другой стороны, в случае утраты этого пароля будет потерян доступ ко всему.

Децентрализованные приложения

В настоящий момент DWeb пока не функционирует, но уже созданы программы и приложения, работающие по децентрализованной модели. Есть, например, децентрализованный маркетплейс OpenBazaar, аналог документов Google под названием Graphite Docs, похожее на Instagram приложение Textile Photos, мессенджер Matrix и сервис DTube, по функциям аналогичный YouTube. Существуют уже также децентрализованное социальные сети — Akasha и Diaspora. Создан и экспериментальный браузер Beaker Browser.

Некоммерческая организация Internet Archive, которая ведет архив материалов, размещенных в интернете, уже предприняла первую попытку децентрализовать собственный веб-сайт.