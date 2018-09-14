Разработчики российского ПО выпустят каталог совместимости продуктов, «чтобы сэкономить госорганам миллиарды»

Российские разработчики из АРПП «Отечественный софт» сформируют на базе Реестра российского ПО каталог из проверенных на совместимость продуктов для решения тех или иных задач. За счет предложенных стеков планируется сэкономить заказчикам миллиарды рублей.

Каталог совместимости отечественного ПО

Участники Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» приступили к формированию каталога готовых стеков совместимого друг с другом российского ПО, входящего в Реестр отечественного софта, который курирует Минкомсвязи.

Не имея юридической силы, каталог (презентация проекта в PDF на файл-сервере CNews) ни в каком виде не станет «конкурировать» с Реестром за внимание госорганов, хотя и дополнит его, облегчая чиновникам выбор решений для своих прикладных задач. В АРПП считают, что отсутствие понимания того, какие российские продукты с чем совместимы, во многом выступает препятствием для нормального импортозамещения — в условиях необходимости решения множества других задач у госсектора нет времени и ресурсов на то, чтобы разбираться в вопросах интеграции.

Речь пока также не идет о том, что стеки станут законченными коммерческими продуктами, которые необходимо будет закупать целиком. Каталог призван лишь дать заказчику понимание того, что, приобретая отдельно взятое ПО, он прямо сейчас или в будущем сможет его безболезненно интегрировать с другим софтом из того или иного стека.

На базе Реестра отечественного ПО готовится каталог гарантированно совместимых продуктов

Предварительные работы по созданию каталога стартовали в АРПП в мае 2018 г. Для решения поставленных задач был создан Комитет по интеграции российского ПО. Его председатель и замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, считает, что усилия его организации по подготовке пакетов вертикально интегрированных совместимых решений позволит заказчикам сэкономить сотни миллионов и даже миллиарды рублей.

Работы по созданию каталога будут финансироваться из бюджета АРПП и дополнительных взносов тех или иных компаний. По расчетам Панченко, в готовом виде каталог может появиться в первой половине 2019 г.

В АРПП также отмечают, что идея каталога уже вызвала интерес в Минпромторге и в Центре компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, возглавляемого Ильей Массухом.

Примеры интеграционных комплексов

По словам Панченко, несколько наборов совместимых решений уже можно считать вполне сформированными. В частности он привел в пример «комплект», состоящий из CЭД «Дело» в сочетании с пакетом «Мой офис», а также СУБД Postgres Pro, ОС «Базальт», процессоры «Байкал». Другой вариант — CЭД «Дело» в сочетании с пакетом «Мой офис», а также СУБД Postgres Pro, ОС Red OS, платформа «Росплатформы», «Скала».

Еще один вариант — платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate, ОС «Базальт», платформа «Байкал». И последний из представленных — пакет «Мой офис», СУБД Postgres Pro, ОС «Базальт», «Росплатформа».

Среди конкретных прикладных задач, которые уже могут быть решены стеками отечественного ПО, заявлены «Рабочее место госслужащего», «Ядро корпоративных коммуникаций», «Автоматизация работы МФЦ», «Рабочее место системы управления предприятием», «Платформа серверной виртуализации и распределенного хранения данных», хотя полный список шире.

Как станет формироваться каталог

В АРПП отмечают, что в рамках каталога будет сделано заключение только о совместимости продуктов, но не о качестве стека. Сбор данных о совместимости в основном планируется осуществлять по собственным (как односторонним, так и двусторонним, обоюдным заявлениям) компаний-разработчиков. В АРПП допускают проведение экспертизы, но менее затратным способом представляется подтверждение совместимости решений на примерах успешно реализованных проектов.

Председатель правления АРПП и президент компании InfoWatch Наталья Касперская говорит, что невысокий интерес заказчиков к отечественным решениям, в частности, обусловлен их возможной несовместимостью с существующей инфраструктурой, чаще всего иностранной, «в которую уже вложены немалые средства».

Она называет вертикальную совместимость российских программных продуктов и переход на платформенные решения «ключевой проблемой в отрасли»: «нужно решить сверхзадачу по объединению усилий всех разработчиков, и АРПП инициировала этот процесс».