В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета

Mail.ru «научила» приложение «Диск-О:» работать в автономном режиме. С выходом обновленной версии пользователю больше нет нужды постоянно находиться онлайн – просмотреть и отредактировать файлы, размещенные в популярных облачных хранилищах можно и без подключения к интернету, а программа способна самостоятельно предсказывать, доступ к каким именно файлам может понадобиться пользователю в автономном режиме.

В «Диск-О:» появился автономный режим

Mail.ru выпустила новую версию приложения «Диск-О:» для Windows с возможностью офлайн-работы. Теперь пользователи смогут работать с файлами и папками из облака без подключения к интернету.

Приложение «Диск-О:» позволяет создать виртуальный жесткий диск, связанный с пространством в облаке. Благодаря этому работать с файлами, хранящимися в облачных сервисах, можно так, будто они находятся на компьютере.

Приложение может сделать файлы доступными офлайн двумя способами: «Диск-О:» автоматически выявляет файлы и папки, которые могут понадобиться их владельцу и сохраняет их в памяти устройства. Сам пользователь тоже может выбрать объекты, которые будут храниться на устройстве и, соответственно, будут доступны в автономном режиме.

Объем места, который будут занимать объекты, доступные для работы в режиме офлайн, пользователь может определить по собственному усмотрению. При подключении к интернету файлы синхронизируются и все изменения, внесенные в документ, сохраняются как в его локальной копии, так и в облачной.

При наличии подписки «Диск-О:» позволяет добавить неограниченное количество виртуальных дисков, связанных с облачными хранилищами

Кроме того, в новой версии приложения «Диск-О:» реализована возможность выбора места (диска или папки) для хранения системных данных и поддержка прокси-серверов (в версии для Windows). Также интерфейс переведен на английский язык – при необходимости изменить язык можно в настройках.

О подписке и интеграции с «Облаком Mail.ru»

«Диск-О:» можно подключить к «Облаку Mail.ru» бесплатно, а возможность подключения сторонних облачных хранилищ является частью подписки, стоимость которой начинается от 151 руб. в месяц.

«Облако Mail.ru», по данным компании, предоставляет пользователям самый большой в русскоязычном сегменте интернета объем бесплатного пространства – 25 ГБ. Для сравнения: «Яндекс» по умолчанию предлагает 10 ГБ пространства, хотя с декабря 2017 г. ограничения и не распространяются на фотографии и видеоролики, загруженные с телефона.

О поддерживаемых платформах

«Диск-О:» поддерживает работу со многими популярными облачными хранилищами: «Облако Mail.ru, «Яндекс.диск», Google Drive, Dropbox и Box, а также позволяет подключаться к удаленным веб-серверам для совместного редактирования файлов при помощи webdav, набора расширений и дополнений к протоколу HTTP.

В будущем разработчики обещают добавить поддержку облачных хранилищ Amazon S3, Microsoft OneDrive, протокола FTP и Hotbox, облачного решения Mail.ru для «горячего хранения» данных, предназначенного для высоконагруженных сервисов.

Аналоги «Диск-О:»

Одним из наиболее популярных российских облачных сервисов, которые предлагают кроссплатформенное клиентское приложение, является «Яндекс.диск», запущенный в сентябре 2012 г. Данное решение в отличие от «Диск-О:» поддерживает работу исключительно с облачным сервисом «Яндекса».

В «Яндекс.диске» версии 3.0, вышедшем в марте 2018 г., стало возможным работать с файлами на компьютере, синхронизируя только те папки и файлы, которые нужны пользователю. Остальные данные также будут отображаться в программе, но храниться будут лишь в облаке – с ними можно работать, только если есть интернет.

В апреле 2012 г. Google представила сервис Google Drive («Googe диск»). Одновременно с этим была выпущена программа-клиент для работы с ним на платформах Windows, MacOS, Android и iOS. Клиент для Windows не поддерживал ссылки на файлы и не синхронизировал содержимое папок, представляющих собой ссылки.

Google решила прекратить поддержку программы-клиента для Google Drive в декабре 2017 г. В марте 2018 г. сервис для десктопов был закрыт. Тем не менее, Google предложила пользователям альтернативу в виде программы Backup and Sync, задачей которой стало поддержание файлов в облаке и на локальной машине в актуальном состоянии.