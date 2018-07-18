ВТБ откроет в Москве офис без людей

ВТБ планирует открыть в Москве автоматизированный офис, который не будет обслуживаться сотрудниками-людьми. Руководство банка уверено, что традиционная схема обслуживания человека человеком в банковских учреждениях в будущем сохранится, однако хочет поэкспериментировать и с машинным обслуживанием.

Офис без людей

ВТБ намерен открыть в Москве первый полностью автоматизированный офис, который не будет обслуживаться сотрудниками-людьми. Об этом сообщил на Московском урбанистическом форуме глава банка Андрей Костин, передает информационное агентство «Интерфакс».

Костин охарактеризовал будущий офис без людей как «честно говоря, не очень практичный». Цель проекта он сформулировал следующим образом: «Просто чтобы показать людям, что такое можно — без людей. Попробовать, посмотреть, что это такое».

Костин полагает, что по мере развития технологий традиционная схема обслуживания человека человеком в банках все же сохранится. Автоматизированное обслуживание и встречу клиентов с сотрудниками-людьми он сравнил с просмотром футбольного матча на смартфоне и походом непосредственно на стадион, «где эмоции, где люди».

Также он высказался на тему прогнозов, что в будущем технологические компании примут на себя в том числе функции банковских учреждений, а как таковых банков больше не будет. По его мнению, такой замены не случится.

Похожие проекты Сбербанка

В октябре 2016 г. о внедрении технологий автоматизации обслуживания клиентов сообщил Сбербанк. Суть пилотного проекта заключалась в том, что при обслуживании физлиц банкомат будет выполнять функции кассы. Реализация этой схемы дала бы банку возможность сэкономить на содержании офисов.

ВТБ намерен открыть офис полностью без людей

Однако при таком подходе требовалось решить проблему сдачи, которую банкомат, в отличие от кассы, выдать не может. Необходимость выдачи сдачи возникает, например, если клиент оплачивает коммунальные услуги. Предполагалось, что сдача будет автоматически поступать на счет клиента. В этом случае для перехода на автономное обслуживание требуется согласие клиента на получение сдачи таким образом.

У Сбербанка есть и другой проект, который позволит сэкономить на открытии новых отделений и их содержании. Уже в 2018 г. клиенты банка,

вероятно, смогут снимать наличные со своих счетов в розничных магазинах. Об этом в феврале сообщил президент и председатель правления банка Герман Греф.

О том, что Сбербанк планирует использовать в небольших населенных пунктах местные розничные магазины для предоставления основных банковских услуг, еще в сентябре 2017 г. сообщал старший вице-президент банка Анатолий Попов. Под основными услугами понимается возможность обналичивать средства и совершать коммунальные платежи.

Банк без отделений

Напомним, в России есть банк, который работает полностью онлайн, то есть без отделений — именно так позиционирует себя Тинькофф банк, основанный в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым. По состоянию на 2017 г. банк обслуживал свыше 5 млн клиентов.

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывала в 2017 г. более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование.

Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные не только клиентам банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»). В августе 2017 г. банк начал развертывать сеть собственных банкоматов.