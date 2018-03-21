Казначейство России переделают в платежную систему

К 2021 г. Минфин намерен трансформировать федеральное Казначейство в платежную систему. Уже в 2020 г. все счета этого ведомства в Банке России будут переведены в само Казначейство, после чего оно сможет самостоятельно переводить деньги другим структурам.

Новая платежная система

Федеральное Казначейство будет преобразовано в платежную систему, причем эта трансформация произойдет в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии ведомства в Москве, передает информационное агентство «Интерфакс».

По его словам, в 2018 г. в Бюджетный кодекс будут внесены поправки, которые сделают возможной работу системы казначейских платежей. Затем в 2019 г. в Банке России будет открыт единый казначейский счет. С его помощью будет происходить обслуживание всех клиентов Казначейства. В 2020 г. все счета, которые будут на тот момент у Казначейства в Банке России, будут переведены в само Казначейство, после чего оно начнет функционировать как полноценная платежная система.

Управление ликвидностью нового казначейского счета позволит начислять публично-правовым структурам проценты, которые будут переводиться на их счета — такая возможность должна появиться с 2021 г., сообщил Силуанов.

Другие изменения

Также министр отметил, что в 2018 г. Казначейство начнет использовать рыночную плавающую ставку для размещения средств по договорам репо. Договоры репо (repurchase agreement — «соглашение о выкупе») фиксируют куплю-продажу ценных бумаг с обязательным обратным выкупом через определенный срок по цене, указанной в договоре репо. Такая сделка приравнивается к краткосрочному займу под залог ценных бумаг продавца.

Кроме того, в 2018 г. в Казначействе будут внедрены два новых финансовых инструмента. Один из них — валютный своп, то есть последовательность из двух сделок, одна из которых представляет собой покупку, а другая — продажу валюты.

Глава минфина Антон Силуанов сообщил о скором превращении Казначейства в платежную систему

Второй инструмент — депозиты с центральным контрагентом. По словам заместителя руководителя Казначейства Станислава Прокофьева, через такого контрагента можно будет увеличить ассортимент залоговых инструментов Казначейства, в котором сейчас представлены только облигации федерального займа. Сюда будут добавлены корпоративные ценные бумаги, что позволит размещать средства под залог в большем количестве банков. Прокофьев осторожно предполагает, что эта схема сможет заменить старую практику размещать депозиты в ограниченном количестве банков без обеспечения.

«Тем самым при хорошем развитии кэш-менеджмента, я очень осторожно хотел бы предположить, мы можем в следующем году достигнуть ситуации, когда все наши размещения, во-первых, будут рыночными, и во-вторых, будут обеспечены», — приводит слова Прокофьева «Интерфакс».

Напомним, само по себе Казначейство, созданное в 1992 г. и подведомственное Минфину, является правоприменительным органом власти, который обеспечивает исполнение государственного бюджета и его кассовое обслуживание, а также осуществляет контроль действий распорядителей и получателей бюджетных средств. В начале 2005 г. Казначейство стало самостоятельной структурой, выделившись из состава Минфина.

Российские платежные системы

Напомним, в России существуют и другие платежные системы отечественного происхождения, работа которых поддерживается государством. Например, платежная система «Мир» является российским аналогом таких систем как Visa, Mastercard и пр. Авторы проекта изначально задумывали карту «Мир» не как сугубо российскую, а как универсальную, поэтому в ней реализована совместимость со всеми технологическими стандартами, которые позволяют банкоматам считывать карточки различных платежных систем по всему миру.

Первая эмиссия карт для работы в платежной системе «Мир» произошла в декабре 2015 г. Оператором «Мира» выступает акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданное в июле 2014 г. на волне введенных против России санкций. Структура была призвана обеспечить технологическую независимость банковской системы страны.

В мае 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе выплат бюджетникам на карты «Мир». С 1 июля 2017 г. такие карты автоматически выдаются гражданам, которые начинают получать деньги из бюджета. Те, кто уже получает выплаты на другие карты, должны обзавестись картой «Мир» до 1 июля 2018 г., пенсионеры – до 1 июля 2020 г. При этом закон допускает, чтобы пенсии начислялись на банковские счета, к которым не привязаны карты.