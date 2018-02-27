Samsung будет создавать приложения для российской мобильной ОС

Harman Connected Services, дочерняя компания Samsung Elestronics, объявляет о начале сотрудничества с «Открытая мобильная платформа» в области разработки ПО и инженерных услуг. Совместными усилиями команды специалистов ОМП и Harman Connected Services будут развивать экосистему и приложения для Sailfish Mobile OS RUS.

Sailfish OS и Samsung объединяют усилия



Открытая мобильная платформа (ОМП), разработчик Sailfish Mobile OS RUS, первой российской операционной системы для мобильных устройств, заключила соглашение с Harman International, дочерней компанией Samsung Electronics, специализирующейся на технологиях для автомобильных, потребительских и корпоративных рынков. Как сообщили в компании, сотрудничество направлено на расширение экосистемы и развитие приложений для Sailfish OS.



«Sailfish OS основана на принципах сотрудничества и партнерства. Мы считаем, что экосистема играет первостепенное значение, – сказал, генеральный директор « Открытой мобильной платформы ». – Сотрудничество с Harman Connected Services, обладающей профессиональной командой в области корпоративных инфраструктурных технологий, ускорит появление новых приложений, что, в свою очередь, позволит нашим заказчикам быстрее и эффективнее проводить цифровую трансформацию, используя доверенные мобильные решения на базе Sailfish Mobile OS RUS. Мы ожидаем продуктивного сотрудничества с Harman Connected Services».

Sailfish OS – дистрибутив Linux общего назначения, используемый, как правило, для мобильных устройств. Эта операционная система сочетает ядро Linux и слой аппаратной адаптации для конкретных мобильных платформ, открытый стек Mer core для связующего ПО, технологии Qt для интерфейса пользователя и API, а также другие сторонние компоненты.

Соглашение было подписано 27 февраля на стенде Российского экспортного центра в рамках Mobile World Congress в Барселоне

Harman Connected Services, как партнер ОМП по разработке ПО, будет участвовать в развитии экосистемы для Sailfish Mobile OS RUS. Технические компетенции команды Harman Connected Services повысят качество и скорость появления новых инновационных технологий и приложений для пользователей Sailfish Mobile OS RUS.



Российская мобильная ОС

Защищенная мобильная российская операционная система Sailfish Mobile OS RUS создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, которая была основана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia после решения Nokia о прекращении работ над открытой операционной системой MeeGo. Разрабатываемая ими операционная система – это в значительной степени развитие ОС MeeGo, основанной на Linux.

Сейчас Sailfish Mobile OS RUS – это мобильная операционная система для корпоративного применения и создания «доверенного информационного пространства», прошедшая сертификацию ФСБ и включенная в реестр Отечественного ПО.

В июне 2017 г. «Почта России», компании ЕСН и «Открытая мобильная платформа» подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Согласно документу «Почта России» обеспечит своих сотрудников мобильными устройствами на базе Sailfish Mobile OS RUS, а также примет участие в работах по созданию экосистемы для продвижения и поддержки программно-аппаратных решений на базе этой платформы.

Безопасность на первом месте

Для развития Sailfish Mobile OS RUS в России одним из ключевых направлений является информационная безопасность. Сотрудничая с ведущими российскими разработчиками в сфере ИБ, компания ОМП постоянно расширяет возможности платформы, дополняя ее решениями для защиты корпоративных ресурсов и пользователей. В их числе комплексная система двухуровневой защиты корпоративной инфраструктуры от атак через мобильные устройства и операторов связи, разработанная совместно с Positive Technologies, и поддержка решений Рутокен. Операционная система успешно прошла сертификацию в ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных, не составляющих гостайну, от несанкционированного доступа.

«Сотрудничество с «Открытой мобильной платформой», новым лидером на российском рынке доверенных мобильных решений, естественный выбор для нас, – сказал Сандип Калра, старший вице-президент Digital Transformation Solutions, Harman Connected Services. – Наличие безопасной среды и приложений уже не просто запрос, а требование современного цифрового рынка».