Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки

Минфин обсудил законопроект о криптовалютах, который пока что имеет очень упрощенный вид. Законопроект рассматривает майнинг как предпринимательскую деятельность, облагаемую налогом, и вводит лимит на ICO. Идея национального крипторубля кажется Центробанку и Минфину непривлекательной из-за его децентрализованной эмиссии. Центробанк планирует посвятить 2018 г. переговорам о введении общей для ЕАЭС и БРИКС наднациональной криптовалюты.

Законопроект о криптовалютах

На заседании общественного совета Министерства финансов был представлен и рассмотрен законопроект «О цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать использование криптовалют в России. Законопроект вводит ограничение на объем инвестиций, привлекаемых в ходе первичного предложения монет (ICO). Планируемый лимит составляет 1 млрд руб., сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Сумма инвестиций от одного неквалифицированного инвестора должна будет составлять не более 50 тыс. руб., для квалифицированных инвесторов — без ограничений.

На том же заседании первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк не рассматривает и не будет рассматривать криптовалюты как расчетное или платежное средство, передает ТАСС. Моисеев уточнил, что криптовалюты возможно использовать для проведения ICO, однако с юридической точки зрения это будет договор мены, поскольку Минфин предлагает закрепить за криптовалютами статус «иного имущества». На них ничего нельзя будет купить, однако можно будет купить сами монеты и обменять их на другое имущество.

Майнинг определен в законопроекте как предпринимательская деятельность, и хотя там нет прямого указания на это, понятно, что он будет облагаться налогом. Моисеев уточнил, что добычей криптовалют смогут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. Он сравнил майнинг с извозом, подтвердив, что эта деятельность будет облагаться налогом.

Обсуждение законопроекта

Законопроект о криптовалютах в России Моисеев назвал «максимально простым». Его авторами являются Минфин и Центробанк. По словам замминистра, он отличается как можно более прямым действием и минимально ссылается на нормы Центробанка, чтобы регулирование ICO не было похоже на валютный контроль.

В Минфине прошло обсуждение законопроекта о криптовалютах

Однако министр финансов Антон Силуанов, ознакомившись на заседании с текстом законопроекта, охарактеризовал его как «очень рамочный» и не содержащий ничего, кроме описания терминологии. По его словам, в своем нынешнем виде законопроект ничего не регулирует в силу чрезмерной упрощенности. Он должен быть доработан, чтобы из него было понятно, что разрешено, а что запрещено делать с криптовалютами в России, отметил Силуанов. Моисеев при этом продолжал отстаивать идею минимально необходимых регулировок, напомнив об опасности тотального и чрезмерного регулирования.

Наднациональная криптовалюта

В 2018 г. Центробанк обсудит с представителями финансовых кругов стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, введение в этих содружествах наднациональной криптовалюты. Об этом также сообщила журналистам Скоробогатова.

По ее словам, Центробанк сомневается в целесообразности введения в России национальной криптовалюты — такой шаг не выглядит оправданным в контексте макроэкономики населения. Гораздо более резонным банку кажется введение криптовалюты, общей для стран ЕАЭС или БРИКС, однако переговоры на эту тему пока что находится на самой ранней стадии. Скоробогатова уточнила, что и здесь придется решить множество макроэкономических и технологических вопросов. По ее словам, в 2018 г. будут проработаны подходы к созданию такой криптовалюты.

Напомним, что Беларусь, одна из стран ЕАЭС, уже приняла собственный чрезвычайно либеральный закон о статусе криптовалют.

Недостатки крипторубля

Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил на этом же заседании, что также считает введение крипторубля нецелесообразным. По его словам, для создания национальной криптовалюты пришлось бы отказаться от прописанного в Конституции статуса Центробанка как центрального эмитента валют в России. Если отказаться от этого принципа, крипторубль появится сам собой, считает Моисеев.

При этом Центробанк не сможет гарантировать надежность операций с крипторублем, поскольку подтверждение транзакций будет зависеть целиком от производителей этой валюты. Если более половины производителей подтвердят, что транзакция имело место, Центробанк не сможет им возразить, даже если на самом деле ее не было, уверен Моисеев.