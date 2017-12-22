Белоруссия узаконила криптовалюты и разрешила майнинг без налогов

В Белоруссии приняли декрет, позволяющий физлицам владеть криптовалютами и выполнять с ними различные операции, включая майнинг, без обложения налогом. ИТ-компаниям работа с криптовалютами открывает путь в особую экономическую зону с целым набором льгот.

Декрет Лукашенко

В Белоруссии принят декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Физические лица получили право владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги. Также рядовые граждане могут теперь дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Согласно декрету, подписанному президентом страны Александром Лукашенко, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом.

Юридические лица, зарегистрированные как в Белоруссии, так и за ее пределами, также получили право владеть монетами. Кроме того, было узаконено их право создавать собственные токены на базе блокчейна. Размещение таких активов будет осуществляться через резидентов особой экономической зоны «Парк высоких технологий» (ПВТ). Купля-продажа и другие операции с токенами должны проводиться на биржах или через специальных операторов.

Налоговые льготы и другие преимущества

Все операции, совершаемые экономическими субъектами с криптовалютами, будут пользоваться налоговыми льготами. Правило распространяется как на майнинг, так и на обмен монет. Под налоговыми льготами понимается отмена налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога при упрощенной системе налогообложения и подоходного налога с физических лиц.

У Нацбанка есть три месяца, чтобы представить более детальные регулировки для этой сферы. Банк будет наблюдать за работой криптовалютных площадок в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко узаконил криптовалюты в стране

Также декрет Лукашенко официально вводит технологию блокчейн в экономику страны. По словам адвоката Дениса Алейникова, старшего партнера юридической компании Aleinikov&Partners, которые приводит ресурс tut.by, принятый декрет уникален тем, что впервые в мире вводит в правовое поле использование смарт-контрактов.

Одновременно декрет расширяет список видов деятельности, которыми должна заниматься компания, чтобы стать резидентом ПВТ. Теперь в этом перечне присутствует работа криптовалютной биржи или обменника, майнинг, инвестиционная и брокерская деятельность с использованием токенов. Также в список были внесены создание нейронных сетей, развитие искусственного интеллекта, работа с беспилотными транспортными системами, издание ПО, киберспорт, образование в сфере ИТ, реклама и посредничество в интернете с использованием ПО разработки резидента ПВТ.

Привлечение иностранных специалистов

Ряд положений декрета «О развитии цифровой экономики» призван сделать Белоруссии более привлекательной для высококвалифицированных ИТ-специалистов всего мира. Например, иностранцам, которые начинают работать на компанию, входящую в ПВТ, можно не получать специального разрешения.

Самим компаниям ПВТ тоже не нужно разрешение, чтобы нанимать иностранных специалистов. Кроме того, наняты имя специалисты могут въезжать в страну без виз, как и иностранцы-учредители предприятий ПВТ.

Налоговые и другие льготы для ПВТ

Также декрет открывает для белорусских компаний из ПВТ возможность вести бизнес по продуктовой модели, в том числе делает возможной покупку ими рекламы у крупных иностранных корпораций типа Google и Facebook. Для этого партнеры компаний ПВТ, которые сами не входят в эту зону, были освобождены от налога на добавленную стоимость при оказании различных услуг — рекламных, консультационных и других. Иностранные компании, у которых нет постоянного представительства в Белоруссии, перестанут платить налог за некоторые виды дохода, получаемые через белорусских партнеров.

При этом льготный режим налогообложения самих компаний ПВТ продлевается до 2049 г. Напомним, эти компании платят сниженный подоходный налог в размере 9%, а вместо налога на прибыль и добавленную стоимость отчисляют в пользу ПВТ 1% от валовой выручки. Еще одним новшеством, введенным декретом, стало то, что собственники, учредители и руководители предприятий ПВТ не несут имущественной ответственности в случае банкротства своего предприятия.