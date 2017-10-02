Oracle изобрел самоуправляемую СУБД

Компания Oracle намерена до конца 2017 г. запустить революционную СУБД, которая практически не нуждается в управлении со стороны администратора. Само понятие работы администратора баз данных после этого изменится, считают в компании. В Oracle уверяют, что экономия при использовании автономной СУБД в сравнении с предложениями Amazon составит 50-80%.

Самостоятельная база данных

В Oracle сообщили о создании полностью самоуправляемой автономной базы данных Oracle Autonomous Database Cloud, у которой, по данным компании, нет аналогов в мире. Основой для разработки послужила Oracle Database 18c. О новинке рассказал председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на конференции Oracle OpenWorld, которая проходит в Сан-Франциско в США.

Предположительно, первая автономная СУБД начнет работу уже в конце 2017 г. для облачного сервиса Data Warehouse. Далее будут подключены другие сервисы, такие как OLTP Database, Express Database и NoSQL Database. СУБД можно будет реализовать на платформе Oracle Exadata у клиента, в Oracle Cloud в качестве облачного сервиса, а также встроить в Oracle Cloud at Customer.

Революция среди СУБД

По словам Эллисона, самоуправляемая база данных — это такая же революционная разработка, как и интернет. Благодаря механизму машинного обучения Oracle Autonomous Database Cloud почти не нуждается в администрировании и настройке. Кроме того, она не допускает совершения ошибок человеком. Концепция работы самоуправляемой базы похожа на принцип действия автопилота, сообщают в Oracle.

По уверениям Эллисона, Oracle Autonomous Database Cloud настолько самостоятельна, что изменит само понятие работы администратора СУБД. Он больше не будет выполнять такие повседневные задачи как распределение ресурсов, настройка, резервирование и обновление. Все это база способна делать самостоятельно, ей достаточно задать политики. Администратору остается проектирование, разграничение доступа, аналитика и защита данных.

Как это работает

Механизм машинного обучения в Oracle Autonomous Database Cloud анализирует системные журналы событий, которые содержат информацию обо всем, что происходит с сетями, серверами, ОС, СХД, виртуальными машинами, программами, а также системами аналитики и баз данных. Обучившись на этом материале, автономная СУБД начнет сама находить в данных и событиях явления, отклоняющиеся от нормы. Также она сможет осуществлять классификацию запросов и автоматическую настройку базы данных.

Ларри Эллисон представил общественности первую в мире самоуправляемую СУБД

По словам Эллисона, тот факт, что база сама выявляет аномальные события, должен существенно повысить уровень ее защищенности. Например, она сможет самостоятельно определить, если руководитель зашел в систему из необычной для него географической локации. Автономная СУБД также сумеет отследить кибератаку и пресечь ее, или применить патчи, все это — без остановки работы.

За счет автоматической оптимизации кэширования, индексирования, параллельного выполнения, распределения и сжатия данных автономная СУБД должна быть менее требовательной к системным ресурсам. Кроме того, задачи OLTP и хранилищ данных должны выполняться быстрее.

Сравнение с Amazon

Эллисон уверяет, что выполнение самой СУБД обязанностей по своему управлению поможет бизнесу сэкономить. По его словам, проведенные испытания подтвердили, что использование Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud обойдется в 5-8 раз дешевле, чем применение Oracle в облаке Amazon RDS при одинаковых запросах одних и тех же данных. При сравнении запросов с Amazon Redshift было выявлено, что самоуправляемая СУБД выполняет их в 15 раз дешевле, уверяет Эллисон. Пользователи Amazon Data Warehouse, перейдя на Oracle Autonomous Database, смогут сэкономить от 50% до 80% средств, полагает он.

Доступность Oracle Autonomous Database Cloud заявлена на уровне 99,995%, то есть ей позволяется не более 30 минут бездействия в год. По словам Эллисона, облако Amazon не обеспечивает такой непрерывности работы, хотя расценки на доступ там гораздо выше, чем будут у самоуправляемой СУБД Oracle. Он отметил, что оценивая доступность СУБД из своего облака выше, чем в 99%, Amazon не учитывает часть простоев.