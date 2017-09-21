Москва поставит в свой новый ЦОД «железо» и ПО на 1,5 миллиарда

Распределенный общегородской ЦОД для ИТ-систем Москвы расширяется на четвертую физическую площадку. Она будет взята в аренду, оборудование и ПО для нее закупается сейчас на сумму порядка 1,5 млрд руб.

Расширение общегородского ЦОДа Москвы

Как стало известно CNews, распределенный общегородской центр обработки данных Москвы расширяется с трех физических площадок до четырех. На оборудование и ПО для новой площадки город выделил не менее 1,5 млрд руб. Это можно было заключить из общения с представителями департамента информационных технологий столичного правительства (ДИТ).

«В настоящее время ДИТ располагает тремя физическими площадками ЦОДа суммарно на 385 стоек, — рассказали собеседники редакции. — В ЦОДе размещаются и обслуживаются почти все городские информационные системы — их около 350 — за исключением транспортной, которая находится в соответствующем ЦОДе департамента транспорта Москвы».

По данным ДИТ, новая площадка будет приоритетно задействована под крупные городские сервисы видеонаблюдения, сферы здравоохранения, а также при необходимости для расширения или резервирования остальных столичных ИТ-систем.

Аукцион на аренду четвертой площадки общегородского ЦОДа, по заверению представителей ДИТ, состоялся 18 сентября 2017 г., однако редакции не удалось обнаружить о нем какие-либо сведения на сайте госзакупок.

Москва арендует четвертый ЦОД под «железо» и ПО на 1,5 миллиарда

Что касается технического оснащения площадки, то в настоящий момент продолжается прием заявок на тендер, относящийся к поставке средств вычислительной техники и инфраструктурного ПО с начальной ценой контракта в 1,1 млрд руб., а также на тендер, затрагивающий поставку оборудования для резервного копирования данных со стартовой ценой лота в 418,2 млн руб. Торги по обеим процедурам намечены на 5 октября 2017 г.

Какое «железо» и ПО получит новый ЦОД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в рамках более крупного тендера ДИТ намерен приобрести восемь маршрутизаторов трех типов, четыре коммутатора, шесть серверов трех типов, 10 СХД семи типов, 64 сервера так называемой высокой плотности и четыре шасси для них. По большей части позиций номенклатуры конкретные вендоры не прописаны.

Также чиновники намерены купить несколько тысяч различных лицензий на ПО виртуализации VMware vSphere, программно-аппаратный комплекс защиты от DDoS-атак, три комплекта сетевого оборудования преимущественно Nexus и Cisco, модули межсетевого экранирования, программно-аппаратные комплексы различного назначения (спектрального уплотнения каналов, удаленного управления серверным оборудованием, балансировки трафика), лицензии на ПО Veeam и пр.

Меньший тендер ДИТа подразумевает закупку восьми серверов резервного копирования Veritas Netbackup Appliance и сертификата на их продвинутую техподдержку. Срок поставки по первому тендеру ограничен 45 днями после подписания контракта, по второму — 20 днями.

История ЦОДа

О том, что большая часть ИТ-ресурсов Москвы переезжает в единый ЦОД, в ДИТе объявили в июне 2012 г. «Инфраструктура для предоставления сервисов на базе "облачных" технологий органам государственной власти Москвы, бизнесу и гражданам строится на базе единого ЦОД, при этом "единым" он является в логистическом плане, физически же общегородской ЦОД имеет территориально-распределенную структуру», — рассказали тогда в департаменте.

Данный процесс был связан с тем, что незадолго до переезда органам госвласти столицы было запрещено создавать собственные ЦОДы. Таким образом, был осуществлен переход к сервисной модели — от владения ИТ-активами к получению ИТ-услуг.