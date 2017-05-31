ИТ-детище Путина впервые отменило госзакупку зарубежного ПО

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ добился отмены госзакупки программных решений, совместимых с платформой Microsoft Windows и процессорами Intel.

Отмена госзакупки зарубежного софта

Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» созданная во исполнение президентских поручений, впервые сумела через Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обжаловать необоснованную «Росархивом» закупку иностранного софта. Тендер ведомства касался автоматизации Российского госархива социально-политической истории (РГАСПИ) путем создания аппаратно-программной внутриархивной и внутриведомственной инфраструктуры передачи и обработки данных. Начальная цена лота была выставлена на уровне p13,8 млн.

Антимонопольная служба решила, что госзаказчик нарушил постановление правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств…».

Жалоба Центра была направлена в ФАС 12 мая 2017 г. и получила удовлетворение 18 мая 2017 г. По итогам разбирательства было принято решение выдать заказчику предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе.

Аргументация против условий тендера

В тендерной документации было указано, что общесистемное ПО создаваемой системы должно базироваться на стандартных, широко апробированных решениях, обладающих совместимостью с ПО, применяемым в РГАСПИ в настоящее время и в связи с этим строиться преимущественно на платформе Microsoft Windows.

ИТ-детищу Президента под руководством Ильи Массуха удалось отменить госзакупку зарубежного ПО

Также в документах было прописано, что проектные решения по системе и ее компонентам должны строиться с учетом последующей интеграции с серверами стандартной архитектуры на базе процессоров Intel.

«При этом на заседании комиссии установлено, что обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд заказчиком в единой информационной системе не размещено», — гласит заключение ФАС.

Несколько фактов о Центре

Поручение о создании Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий президент России Владимир Путин дал по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г.

Согласно поручению, Центр создавался на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков программного обеспечения и Экспертного центра электронного государства.

Директором Центра выступает Илья Массух — общественный деятель, президент Фонда информационной демократии, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций России. В 2008-2012 гг. он принимал участие во внедрении систем электронного правительства и разработке портала госуслуг. Кроме того, он курировал проект онлайн-трансляции выборов Президента России «Вебвыборы-2012».