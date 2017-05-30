«Яндекс» показал свой беспилотный автомобиль. Видео

«Яндекс» тестирует беспилотное такси, созданное на базе собственных технологий компании. Пока что испытания проходят в пустынной местности, но через год будут перенесены на городские дороги. Ориентироваться в городе автопилоту помогут данные, собранные «Яндекс.Навигатором». Ведутся переговоры о заказе кастомного железа под проект.

Беспилотное такси «Яндекса»

Компания «Яндекс» представила прототип беспилотного такси собственной разработки. Двухминутное видео, на котором показано тестирование автомобиля, было выложено в Сеть 30 мая 2017 г. На видео авто с пустым водительским креслом справляется с такими задачами, как подобрать пассажира, завернуть за угол здания или объехать расставленные на дороге цистерны.

Тестирование проводилось на пустынном участке дороги, испытать автопилот в условиях городского трафика компания собирается в 2018 г. Конечная цель проекта — создать беспилотный автомобиль пятой категории, самой высокой в классификации беспилотников. Эта категория предполагает полное невмешательство человека в процесс вождения.

По словам Дмитрия Полищука, главы проекта по созданию беспилотного «Яндекс.Такси», автомобили без водителя круто изменят транспортное сообщение уже в ближайшие 10 лет. Многие компании развивают проекты в этой области, но большинству не хватает либо ресурсов, либо собственных разработок, либо инженерно-технического опыта, отмечает Полищук.

Технологическая база

Автопилот был создан на базе собственных технологий «Яндекса», таких как компьютерная картография, навигация в реальном времени, компьютерное зрение и распознавание объектов. Все эти разработки долгое время использовались в других сервисах компании, пишет «Яндекс» в своем блоге. Некоторые из них сейчас решают новые задачи: например, компьютерное зрение, которое раньше помогало искать одинаковые изображения в результатах поиска, теперь распознает дорожные знаки и ищет свободные слоты на парковке.

Собрав технологии из разных своих сервисов, «Яндекс» создал беспилотное такси

В условиях сложного городского трафика автопилот «Яндекса» сможет самостоятельно принимать решения, за это отвечают фирменные алгоритмы, искусственный интеллект и машинное обучение. Как пояснили ресурсу TechCrunch в «Яндексе», это стало возможным благодаря анонимным данным, полученным от пользователей сервиса «Яндекс.Навигатор». Сервис собирает информацию о пробках, происшествиях, ограничениях скорости и других дорожных обстоятельствах.

Что касается железа, то «Яндекс» использует в проекте как свои наработки, так и распространенную продукцию известных производителей, пишет TechCrunch. На видео можно заметить GPU Nvidia в самом автомобиле, а также лидар Velodyne на крыше. Сейчас «Яндекс» ведет с партнерами переговоры о создании кастомного железа под проект.

Что такое «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» — это онлайн-сервис заказа такси через приложение для iOS и Android, а также на сайте taxi.ya.ru. Сервис был запущен в октябре 2011 г., веб-версия — летом 2012 г. Заказывая авто, пассажир может выбрать ценовую категорию и оговорить наличие детского кресла, кондиционера и т. п.

Помимо Москвы сервис доступен в 48 городах России и ближнего зарубежья: Украины, Армении, Грузии, Белоруссии и Казахстана. По данным компании, с «Яндекс.Такси» работает около 120 тысяч водителей в 1200 таксопарках и диспетчерских. Месячный оборот сервиса за декабрь 2016 г. составил 16,2 млн поездок.