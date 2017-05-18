СУБД Mail.ru Tarantool внедрила SQL, чтобы «реально отъесть долю» у Oracle

Mail.ru Group реализовала объявленные ранее планы по поддержке в своей СУБД Tarantool языка SQL и объявила о становлении своей нишевой базы данных в качестве универсального продукта, который сможет составить конкуренцию Oracle.

В Tarantool внедрили SQL

Mail.ru Group реализовала в своей СУБД Tarantool с открытым исходным кодом поддержку языка SQL (от англ. structured query language — язык структурированных запросов), благодаря чему решение получило наиболее востребованную на рынке функциональность.

Язык SQL поддерживается всеми популярными промышленными СУБД — Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, DB2. Таким образом, компании, которые ранее пользовались вышеупомянутыми коммерческими СУБД, теперь смогут мигрировать на Tarantool, сохранив свои устоявшиеся рабочие процессы.

«Мы хотим ворваться на этот рынок баз данных и реально отъесть долю у самых крупных игроков. Причем как в России, так и за ее пределами», — утверждал ранее в разговоре с CNews технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.ru Денис Аникин.

В СУБД Tarantool Mail.ru появилась поддержка SQL, превратившая ее в конкурента Oracle

Версия Tarantool с поддержкой SQL доступна на сайте tarantool.org и предоставляется бесплатно.

Свойства СУБД

Разработчики заверяют, что быстродействие Tarantool позволит пользователям при переходе на эту СУБД существенно ускорить работу своих мобильных и веб-приложений, аналитики реального времени, различных корпоративных информационных систем. В компании пояснили CNews, что быстродействие Tarantool означает не только более быструю по сравнению с другими СУБД обработку каждого отдельного запроса, но и большую пропускную способность.

«Чем больше параллельных запросов в единицу времени способна обрабатывать СУБД, тем больше нагрузки можно пустить на один сервер, — рассуждают в Mail.ru. — Значит, тем меньше необходимо серверов, что выливается в меньшие затраты для бизнеса». В свою очередь, компании, использующие облачные инфраструктурные сервисы, смогут сократить расходы, перейдя на более дешевые виртуальные машины без потери производительности, уверены разработчики.

Согласно результатам внутреннего тестирования Mail.Ru Group, ее производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. Один сервер с Tarantool способен заменить более 30 серверов с классической СУБД (по внутренним данным Mail.Ru Group).

На вопрос CNews, проводили ли в Mail.ru какие-либо сравнения быстродействия своей СУБД по отношению к другим системам, в компании ответили утвердительно, однако их результаты разработчики пока представить не готовы. Они будут опубликованы позже в блоге компании.

Отложенный релиз

О планах по реализации в Tarantool языка SQL в Mail.ru рассказали CNews еще в ноябре 2016 г., заверив, что на тот момент SQL уже тестировался на внутренних продуктах компании, а в общем доступе решение должно появиться до конца года. «25 декабря (символично, что это совпало с Ханукой) мы планируем запустить SQL в продакшн на одном из проектов компании. А дальше — следите за нашими обновлениями», — говорил тогда Денис Аникин.

В последних числах декабря CNews попробовал разузнать, удалось ли Mail.ru реализовать свои планы, однако на свои вопросы редакция не получила никаких ответов ни от Аникина, ни от пресс-службы. Сейчас в компании заверяют, что в конце 2016 г. на ресурсе GitHub была выложена черновая реализация SQL в Tarantool, а сейчас вышла полноценная альфа-версия.

Несколько фактов о Tarantool

Разработкой Tarantool компания Mail.ru начала заниматься в 2008 г. «Изначально это была просто база данных для наших внутренних целей, — вспоминает Аникин. — Но в какой-то момент мы поняли, что данное решение достаточно универсальное и может быть использовано за пределами компании». После этого код СУБД был выложен в открытый доступ, и в 2015 г. в Mail.ru приняли решение о полноценном продвижении продукта на рынке, создав под эту задачу отдельное подразделение в структуре компании.

В рамках вышедшего в сентябре 2016 г. релиза была доступна версия Tarantool 1.7.2. В настоящий момент платформа СУБД остается открытой, хотя часть кода для специализированных отраслевых решений общим достоянием все же не является. «СУБД распространяется по BSD-лицензией, — говорит Аникин. — Она предполагает, что кто угодно может Tarantool бесплатно скачать, использовать и менять, в том числе и в коммерческих продуктах. Кроме того, на основе СУБД можно создавать новые коммерческие продукты».

Доходность бизнеса Mail.ru в данном случае обеспечивается за счет платной техподдержки и продажи коммерческих решений на базе Tarantool.

Самыми крупными заказчиками компании в отношении ее СУБД сейчас выступают оператор «Вымпелком», сервис объявлений Avito и соцсеть Badoo. При этом, по заверению Аникина, Tarantool в том или ином виде используют более половины сервисов самого Mail.ru — «Почта», «Облако», myTarget и др.