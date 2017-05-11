Минобороны требует с «дочки» АФК «Система» 5 миллиардов

Многомиллиардный иск Минобороны

Минобороны рассчитывает взыскать с принадлежащего АФК «Система» оборонного концерна РТИ p4,97 млрд. Информация об обращении министерства в Арбитражный суд Москвы появилась на сайте «Электронного правосудия» 4 мая 2017 г. Суть претензий в публичном доступе пока не представлена.

Источник РБК в Минобороны предположил, что иск связан со срывом гособоронзаказа. Основной деятельностью научно-производственного комплекса РТИ на его сайте заявлено создание наземных информационных средств для стратегических систем воздушно-космической обороны России, миссия которых заключается в обеспечении национальной безопасности. РТИ выступает головным исполнителем работ по созданию и модернизации наземных информационных средств систем предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и контроля космического пространства.

Дата судебного заседания по иску Минобороны пока не определена.

РТИ в центре нарушений на другом оборонзаказе

Напомним, что в марте 2017 г. стало известно о другом судебном разбирательстве, связанном с РТИ в рамках исполнения гособоронзаказа. В Арбитражном суде Москвы пришли к заключению, что цена оборонного контракта между двумя дочерними структурами «Системы» была увеличена на p690 млн без увеличения объема выполняемых работ. Этим решением суд подтвердил выводы, ранее сделанные в ФАС. «Изменения в техническое задание при подписании дополнительного соглашения не вносились, технико-экономическое обоснование (расчетно-калькуляционные материалы) увеличения цены отсутствует», — согласились друг с другом представители власти.

«Дочке» АФК «Система» предстоит держать ответ перед судом за срыв многомиллиардного гособоронзаказа

Разбирательство в суде происходило по обращению ЗАО «НПК “ВТ и СС”» — 100-процентной дочки концерна «Радиотехнические и информационные системы», который в свою очередь входит в контур АФК «Система». Заявитель через арбитраж намеревался признать недействительным предписание ФАС от 28 июня 2016 г., выданного по результатам плановой выездной проверки исполнения ряда оборонных контрактов «ВТ и СС», заключенных в 2014-2015 гг.

Заказчиком данных работ как раз и выступал концерн РТИ. По крайней мере часть работ имела отношение к созданию национального центра управления обороной России (шифр «Центр-2014»). Представитель ФАС Эмиль Асланов сообщил тогда CNews, что по результатам исполненных предписаний были расторгнуты дополнительные соглашения к контрактам, которыми были увеличены цены, без увеличения объема выполняемых работ.

Что такое АФК «Система»

Существующая с 1993 г. АФК «Система» является многопрофильной российской публичной финансовой корпорацией. Ее основной акционер — Владимир Евтушенков.

Ее акции находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и допущены к торгам на Московской бирже.

Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации (основной актив — МТС), энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.