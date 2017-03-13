«Дочки» АФК «Система» провинились на гособоронзаказе на 700 млн

В рамках двух судебных разбирательств подтвердились претензии ФАС к нескольким дочерним структурам АФК «Система», которые оказались связаны с ненадлежаще исполненными многомиллионными контрактами в рамках гособоронзаказа. Разные «дочки» в обоих случаях выступают и непосредственными заказчиками контрактов, и исполнителями. Суммарные претензии государства превысили 700 млн руб.

Сотни миллионов из ниоткуда

Цена контракта в рамках гособоронзаказа между двумя дочерними структурами АФК «Система» была увеличена на p690 млн без увеличения объема выполняемых работ. К такому заключению (текст имеется в распоряжении редакции) пришли в Арбитражном суде Москвы, подтвердив тем самым выводы, ранее сделанные в ФАС. «Изменения в техническое задание при подписании дополнительного соглашения не вносились, технико-экономическое обоснование (расчетно-калькуляционные материалы) увеличения цены отсутствует», — согласились друг с другом представители власти.

Разбирательство в суде происходило по обращению ЗАО «НПК “ВТ и СС”» — 100-процентной дочки концерна «Радиотехнические и информационные системы», который в свою очередь входит в контур АФК «Система». Заявитель через арбитраж намеревался признать недействительным предписание ФАС от 28 июня 2016 г., выданного по результатам плановой выездной проверки исполнения ряда оборонных контрактов «ВТ и СС», заключенных в 2014-2015 гг.

Заказчиком данных работ являлся концерн РТИ, чьими учредителями в базе ЕГРЮЛ завялены АФК «Система» и Банк Москвы. РТИ на разбирательстве в суде выступил так называемой третьей стороной, согласившись с претензиями заявителя.

Дочерние структуры АФК «Система» оказались в центре многомиллионных судебных разбирательств

Отметим, что по крайней мере часть работ имела отношение к созданию национального центра управления обороной России (шифр «Центр-2014»).

В РТИ и «ВТ и СС» на вопросы CNews относительно того, устранены ли уже выявленные и подтвержденные нарушения, не ответили. Однако уже после выхода материала представитель ФАС Эмиль Асланов сообщил CNews, что по результатам исполненных предписаний были расторгнуты дополнительные соглашения к контрактам, которыми были увеличены цены, без увеличения объема выполняемых работ.

Другие претензии к «дочкам» «Системы»

Как следует из судебных документов, ФАС ранее удалось установить, что ряд работ в рамках нескольких контрактов подрядчик не выполнил в срок. «В состав затрат при подготовке документов на перевод цены в твердую фиксированную “ВТ и СС” при выполнении опытно-конструкторских работ (ОКР) неправомерно был включен НДС (18%) по двум контрактам на общую сумму p2,1 млн», — отмечают в ФАС.

Кроме того, в нарушении требований нормативных документов при выполнении ОКР несвоевременно был назначен генеральный конструктор — через 1,5 года после заключения одного из контрактов.

У еще одной «дочки» «Системы» проблемы с оборонзаказом

Стоит отметить, что с точки зрения ФАС проблемы с исполнением гособоронзаказа возникли и у еще одной «дочки» «Системы» — ОАО НПК НИИДАР, одним из соучредителей которой выступает вышеупомянутый входящий в «Систему» концерн «Радиотехнические и информационные системы».

Некоторое время назад Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, которым было удовлетворено требование ФАС о взыскании с НИИДАРа в доход федерального бюджета p21,2 млн.

«НИИДАР при формировании цены контракта в рамках государственного оборонного заказа в себестоимость продукции были включены экономически необоснованные ”специальные затраты” на проведение периодических испытаний, в результате которых была завышена цена контракта и неправомерно получены денежные средства», — указывают в ФАС.

Юристы НИИДАРа сообщили CNews, что не согласны с решением первой и апелляционной инстанций и будут подавать в кассационную инстанцию — будут бороться до конца. В базе «Электронное правосудие» уже имеется информация о назначении даты заседания Апелляционного суда Московского округа (19 апреля 2017 г.).

Отметим, что судя по судебным документам, заказчиком ОКР у НИИДАРа выступал дважды упоминавшийся в материале концерн «Радиотехнические и информационные системы» (водит в «Систему»).

Что такое АФК «Система»

Существующая с 1993 г. АФК «Система» является многопрофильной российской публичной финансовой корпорацией. Ее основной акционер — Владимир Евтушенков.

Ее акции находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и допущены к торгам на Московской бирже.

Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации (основной актив — МТС), энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.