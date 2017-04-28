Гениальный топ-менеджер Tesla уволился после скандала с Маском

Основатель и глава поглощенной Tesla компании Grohmann Engineering покинул свой пост после ссоры с Илоном Маском. Маск считает, что Tesla должна стать единственным клиентом Grohmann, которая сейчас создает для нее высокоавтоматизированную фабрику. Глава Grohmann настаивал на том, чтобы учесть интересы прежних заказчиков, в том числе Daimler и BMW, конкурирующих с Tesla.

Скандал в Tesla

Топ-менеджер Tesla Клаус Громан (Klaus Grohmann) был вынужден покинуть компанию после скандала с гендиректором Илоном Маском (Elon Musk). Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщило информационное агентство Reuters. Громан был основателем и главой немецкой компании Grohmann Engineering, которую Tesla поглотила в ноябре 2016 г.

Причиной ссоры Громана и Маска стало желание последнего, чтобы Grohmann Engineering сконцентрировалась на проектах Tesla в ущерб своим прежним клиентам. Среди унаследованных заказчиков фирмы есть непосредственные конкуренты Tesla, в частности, Daimler и BMW, пишет Reuters. Несогласие относительно того, как теперь обращаться с этими заказчиками, и вызвало скандал, сообщают инсайдеры.

Кроме того, в число клиентов Grohmann входят производитель техники Bosch, производитель процессоров Intel, а также крупнейшие фармацевтические компании: американская Abbott Laboratories и швейцарская Roche. Инсайдеры сообщают, что с некоторыми клиентами Tesla уже начала переговоры о том, как компенсировать им недостаток внимания к их проектам.

Позиции сторон

В момент поглощения Tesla отзывалась о Громане и его компании как о «мировых лидерах высокоавтоматизированного производства». Предполагалось, что Громан сохранит свое место во главе Grohmann Engineering, переименованной в Tesla Grohmann Automation. «Под продолжающимся руководством мистера Громана, некоторые элементы автоматизированных производственных систем Tesla будут разрабатываться и производиться в Прюме», – сообщала Tesla. Громан имеет в отрасли репутацию гениального конструктора с высокой способностью к прогнозированию. В целом, и Маск собирался его оставить, и сам Громан не хотел уходить, пишет Reuters.

Илон Маск не позволил новому подразделению Tesla выполнять заказы конкурентов

Редакция Reuters запросила у Громана комментарии по телефону, однако он отказался раскрыть причину ухода, ссылаясь на конфиденциальность информации. «Я однозначно ушел не потому, что потерял интерес к работе», – тем не менее сказал он.

Со своей стороны, представитель Tesla сообщает, что одной из причин слияния Grohmann Engineering с Tesla было желание Громана подготовиться к пенсии и оставить свою компанию в надежных руках. «После того, как фокус сместился на проекты Tesla, мы обоюдно решили, что настало время передать управление следующему поколению менеджмента», – заявляет спикер Tesla.

Руководители Grohmann Engineering, которые подчинялись непосредственно Громану, остались на своих местах, сообщают инсайдеры. Однако часть штата обеспокоена тем, что после ухода директора компания будет всецело зависеть от одного клиента – Tesla. Немецкий профсоюз IG Metall потребовал, чтобы Tesla официально утвердила многолетнюю гарантию трудоустройства сотрудникам Grohmann Engineering и увеличила им зарплаты с целью рассеять тревогу, вызванную сменой руководства.

Зачем Tesla поглотила Grohmann

Grohmann Engineering, которая базируется в немецком городе Прюме, помогает крупным промышленникам создать высокоавтоматизированное производство. Tesla заинтересовалась компанией после того, как у нее возникла необходимость резко увеличить объемы выпуска продукции. С помощью Tesla Grohmann Automation Маск надеется нарастить выпуск автомобилей с 80 тыс. до 500 тыс. в год уже к 2018 г., выполнив таким образом 375 тыс. предзаказов на новую Model 3.

Клаус Громан имеет репутацию гениального конструктора в своей области

В Германии много всемирно известных производителей товаров, которые нарастили огромные объемы производства за счет автоматизации процессов, пишет ресурс Business Insider. Эту автоматизацию для них проводят фирмы вроде Grohmann, которые сами не на слуху, поскольку не выпускают широко известных продуктов. Обратиться к такой фирме Маску, скорее всего, посоветовал глава производства Tesla, пришедший из Audi и хорошо понимающий немецкие индустриальные механизмы.

В результате с помощью своего нового подразделение Tesla начала создавать в Европе Gigafactory 2 – исследовательский центр и высокоавтоматизированную фабрику по производству аккумуляторов. Заниматься этим должна была команда под руководством Громана, в которую в следующие два года Маск собирался привлечь около 1000 новых специалистов. В общей сложности Tesla собирается построить в Европе три фабрики.