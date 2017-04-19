Xiaomi выпустила смартфон «с камерой как у iPhone 7»

Официальная презентация Mi 6

Xiaomi провела в Пекине официальную презентацию своего нового флагманского смартфона Mi 6. Смартфон выполнен на новейшем процессоре Snapdragon 835 и оснащен двойной тыловой камерой с серьезными характеристиками, однако в этот раз дизайнеры Xiaomi также позаботились о качественном дизайне аппарата: экран Mi 6 покрыт специальным изогнутым 3D-стеклом, защищенный от влаги корпус оснащен прочной рамкой из нержавеющей стали, углы корпуса мягко закруглены со всех сторон.

Кроме традиционного черного цвета оформления корпуса, смартфон Xiaomi Mi 6 также будет предлагаться в оттенках серебристо-белого глянца и сочетании золотого с сине-фиолетовым (Blue edition). Дополнительно на рынок будет выпущена эксклюзивная серия Ceramic в керамическом полированном корпусе с покрытием 18-каратным золотом.

По заявлению официальных представителей Xiaomi, сдвоенная камера со всем комплексом технологий фотосъемки превосходит показатели Apple iPhone 7 Plus.

Смартфон Xiaomi Mi 6

Технические подробности

Смартфон Xiaomi Mi 6 в базовой версии оснащается 5,15-дюймовым экраном с разрешением Full HD 1080 и поддержкой технологии поглощения бликов для снижения утомляемости глаз. Цветовая гамма, яркость и контрастность соответствует стандарту качества CQC3130.

Смартфон Xiaomi Mi 6 Ceramic

Аппарат выполнен на новейшем 10-нм 64-битном 8-ядерном процессоре Snapdragon 835 с графической подсистемой Adreno 540, и оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ внутренним накопителем. По аналогии с iPhone 7, новый флагманский смартфон Xiaomi лишился традиционного 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников (вместо них предлагается использовать адаптер через порт USB Type-C или беспроводные Bluetooth-наушники), однако взамен в него встроены двойные динамики для качественного стереоскопического воспроизведения музыки.

Смартфон Xiaomi Mi 6 Ceramic

Смартфон Xiaomi Mi 6 оснащен двумя слотами под SIM-карты и поддерживает новую технологию 2x2 Dual Wi-Fi для надежного подключения к беспроводной сети. Емкость встроенной батареи составляет 3359 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0. По заверениям компании, заряда батареи достаточно для полного дня работы благодаря оптимизированному управлению оболочки Xiaomi MIUI. Сканер отпечатков пальцев интегрирован на фронтальной панели телефона под домашней кнопкой.

Смартфон Xiaomi Mi 6

На тыльной стороне Xiaomi Mi 6 располагается две 12 МП камеры. Одна из них, по аналогии с Apple iPhone 7 Plus, оснащена широкоугольным объективом с 4-осевым оптическим стабилизатором с использованием встроенного акселерометра и гироскопа, вторая камера оснащена телеобъективом, который также подходит для портретной съемки. Здесь же расположена двойная светодиодная вспышка. Селфи-камера на фронтальной плоскости аппарата имеет разрешение 8 МП.

Смартфон Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6 – опять же, по аналогии с iPhone 7, поддерживает режим регулировки резкости для художественного размытия фона («бокэ») и поддерживает 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.

Цены и доступность

Продажи аппарата в Китае стартуют уже 28 апреля. Стоимость Xiaomi Mi 6 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти составит 2499 юаней ($360), вариант с удвоенным объемом встроенного накопителя обойдется в 2899 юаней ($420). Эксклюзивная версия в керамике с золотым покрытием обойдется в 2999 ($435). Сроки начала европейских продаж новинки руководством компании пока не оглашались.