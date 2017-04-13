«1С» раскрыла, как использует собственные продукты

Получив массу обращений от потенциальных заказчиков, в фирме «1С» рассказали о том, как ее «Документооборот» используется внутри самой компании.

«1С: документооборот» в «1С»

В фирме «1С» рассказали об использовании ее решения «1С: документооборот» внутри самой компании. Формальной причиной для этого, по словам руководителя отдела разработки программ документооборота «1С» Александра Безбородова, стали частые обращения потенциальных заказчиков с вопросами о том, выдержит ли система большую нагрузку (тысячу пользователей, две, пять, десять), миллионы документов, терабайты данных и т. д.

Сейчас в фирме используется платформа «1С: предприятие» версии 8.3.10. «Она еще не вышла в свет, и мы ее на “1С: документообороте” новой версии 2.1.9+ обкатываем, — говорит Безбородов. — Только после таких обкаток новшества включаются в типовые решения».

В «1С» задействованы почти все (12 из 13) блоки «Документооборота», кроме классического делопроизводства. «Мы не печатаем никакие обложки дел, листы согласования и пр., мы работаем только с электронными документами, — отмечает Безбородов.

По оценкам топ-менеджера, его компания является вполне релевантным примером крупного внедрения системы. В ней зарегистрированы около 2 тыс. пользователей, из которых около 900 — активные. Про последних Безбородов говорит, что эти люди не просто подключены, а выполняют какие-то действия. В день в систему «руками» вносится примерно 15 ГБ — около 70 тыс. записей.

Александра Безбородов: «Мы постоянно измеряем производительность нашей системы и используем эти данные для развития типовой конфигурации»

В целом информационная база «1С» в системе документооборота занимает 13 ТБ. Среди других количественных параметров — 5,5 млрд записей в СУБД, 50 млн писем, 35 млн файлов в 62 тыс. файловых папок, 78 тыс. процессов, 168 тыс. задач, 6 млн адресатов, 75 тыс. контрагентов и контактных лиц, 16 тыс. сообщений на форуме, 4,5 млн записей об учете времени.

Решаемые задачи

По словам Безбородова, «1С: документооборот» решает в его фирме 25 задач: учет рабочего времени, корпоративная почта, учет этапов договоров, регистрация корреспонденции, учет аттестатов, рабочие календари сотрудников, учет ошибок, мобильный доступ к данным, заявки на курьеров и транспорт, учет отсутствий сотрудников, планы работ, офлайн почтовый клиент, учет мероприятий, управление разработкой «фич», управление выпуском релизов, адресная книга, сертификация партнеров, корпоративный форум, бронирование помещений, учет аттестаций дистрибьюторов, проведение демонстраций «фич», планирование семинаров, публикация на сайте информации по мероприятиям.

Доступ пользователей

Пользователи документооборота в фирме «1С» преимущественно (98%) работают из офиса с помощью тонких клиентов. На большинстве рабочих мест установлена ОС Windows, но также используются MacOS и Linux.

Оставшиеся 2% работают удаленно через веб-клиент или мобильные устройства (iOS, Android). «По соображениям безопасности доступ через веб дается далеко не всем, а только проверенным сотрудникам», — подчеркивает Безбородов.

«Железная» составляющая

Документооборот в «1С» работает на сервере IBM System x3550. Также задействована система хранения данных IBM DS3500. В качестве отдельного SQL-сервера, который выполняет 3 тыс. запросов в секунду, используется IBM System x3550, на СХД IBM DS3500.

«В отношении SQL-сервера хочу вам сказать, что если вы будете планировать развертывание “1С: документооборота”, вам нужно быть готовыми к тому, что в какой-то момент вам на SQL-сервере понадобится четырехкратный запас свободного места, — отмечает Безбородов. — Например, при переходе на новую версию документооборота с реструктуризацией базы данных».

Внедрение и поддержка

Документооборот в «1С», по заверению Безбородва внедряется самой компанией. «И мы же являемся первой линией поддержки, — добавляет он. — Мы разместили прямо в системе документооборота дистрибутив самого “1С: предприятия”, видеоролики того, как работать с программой и выполнять ключевые действия, ключевые инструкции, полезные советы».

«Мы ведем целую группу на форуме, — продолжает топ-менеджер. — Отвечаем на вопросы пользователей. Иной раз наши сотрудники ответить не успевают, и отвечает кто-то из энтузиастов — из самих пользователей. Это очень приятно».