Минфин: В 2018 г. в России легализуют биткоины

Минфин строит планы по легализации биткоина и других криптовалют в России в 2018 г. Цель – взять виртуальные валюты под контроль, чтобы с их помощью нельзя было отмывать или незаконно выводить деньги. Всего год назад министерство предлагало лишать граждан свободы за использование биткоинов.

Заявление Моисеева

Правительство России рассчитывает легализовать в стране биткоин и другие криптовалюты в 2018 г. Это будет сделано в рамках борьбы с незаконными переводами и отмыванием денег, о чем сообщил изданию Bloomberg заместитель министра финансов Алексей Моисеев. В настоящий момент Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по этому вопросу.

По словам Моисеева, при операциях с биткоинами «государству нужно знать, кто в каждый момент времени находится на обоих концах финансовой цепочки. Если происходит транзакция, то люди, которые ее обеспечивают, должны понимать, у кого они купили и кому продают, совершенно как в банковских операциях».

Напомним, что в феврале интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил организовать в Крыму криптовалютные биржи, узаконив использование биткоина на полуострове.

Борьба с мошенничеством

Биткоин, как и другие криптовалюты, привлекателен тем, что с его помощью можно совершать платежи совершенно анонимно. Легализация должна изменить это положение вещей. По мнению Bloomberg, возможность отслеживать биткины поможет Центробанку в его борьбе с отмыванием денег, в ходе которой многие кредитные организации в последние три года потеряли свои лицензии.

В 2018 г. биткоин может стать в России легальной валютой

В минувшем году благодаря фиктивным сделкам и займам из России было выведено около $771 млн, что в два раза меньше показателя предыдущего года, приводит Bloomberg статистику Центробанка. Уменьшение суммы свидетельствует о том, что мошенники отходят от старых схем и переходят на новые, которые труднее отследить, считает издание. Поэтому меры по контролю биткоинов выглядят своевременными.

Позиция банков

Как отмечает Bloomberg, заявление Моисеева является разворотом на 180 градусов в политике по отношению к криптовалютам в России. В начале 2014 г. Центробанк связал биткоины и прочие виртуальные валюты с понятием «денежного суррогата», предупредив граждан, что расчеты с применением таких средств на территории России будут относиться к сомнительным операциям, связанным с «отмыванием доходов» и «финансированием терроризма».

Однако не все российские банки настроены по отношению к биткоину так категорично. Например, в сентябре 2015 г. глава Сбербанка Герман Греф высказался против гонений на криптовалюты. По словам Грефа, его профессиональный опыт подсказывает, что это не то явление, которое следует запретить. Греф также признался, что сам является владельцем некоторого количества биткоинов.

Действия Минфина

В октябре 2014 г. Минфин предложил установить штрафы для юридических лиц в размере до от p500 тыс. до p1 млн за выпуск и использование денежных суррогатов в России, а также за распространение ПО для их эмиссии. Под денежными суррогатами понимались в том числе криптовалюты. Для рядовых граждан и должностных лиц министерство тоже предусмотрело штрафы – до p50 тыс. и до p100 тыс. соответственно. Более того, штраф должен был налагаться даже за «умышленное распространение информации, позволяющей осуществлять эмиссию денежных суррогатов и операции с их использованием».

В марте 2016 г. Минфин предложил новое наказание за выпуск денежных суррогатов – лишение свободы на срок до 4 лет для рядовых граждан и на срок до 7 лет для руководителей финансовых организаций. Для последних также был предусмотрен штраф в размере от p1 млн до p2,5 млн и лишение права занимать некоторые должности или работать в некоторых сферах на 3 года.

Однако уже в августе 2016 г. Минфин признал, что в подготовленный законопроект следует внести изменения. Как сообщал на тот момент Моисеев, главной задачей министерства была защита права Центробанка заниматься выпуском денежных знаков. Что касается прямого запрета криптовалют, то он начал казаться Минфину нерациональным в свете бурного развития технологий.

Что такое Bitcoin

Bitcoin – самая популярная в мире криптовалюта, которая, согласно официальной версии, была создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоинов неизвестны.

Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету. Сейчас одна монета стоит около $1215, но в марте 2017 г. курс достигал рекордной отметки в $1327.