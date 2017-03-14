«Яндекс» выпустил спецбраузер для организаций. Только на Windows

«Яндекс» представил Windows-версию своего веб-браузера для организаций с защитой Protect, поддержкой групповых политик и кастомизации.

Браузерная платформа корпоративного уровня

«Яндекс» выпустил новую версию своего браузера для организаций. Как рассказали CNews в компании, любая компания может установить на компьютеры сотрудников «Яндекс.Браузер» и настроить его под свои корпоративные нужды – самостоятельно или с помощью партнеров «Яндекса».

Первым системным интегратором, который будет устанавливать «Яндекс.Браузер», стала компания «ЛАНИТ-Интеграция» – подразделение группы компаний «Ланит» на базе департамента сетевой интеграции.

«В зависимости от предпочтений заказчика, партнеры «Яндекса» могут изменить внешний вид браузера, интегрировать его во внутренние системы организации и предустановить нужные расширения, например, для работы с бухгалтерской или складской программой, — отметил Дмитрий Тимко, руководитель проекта «Яндекс.Браузер». — Таким образом, сотрудники смогут переходить к нужным сервисам непосредственно из браузера».

Нынешняя корпоративная версия «Яндекс.Браузер» для организаций поддерживает операционную систему Windows (начиная от Windows XP Service Pack 3 и всех более поздних версий). Как пояснили CNews в «Яндексе», в планах компании также выпуск корпоративного браузера на других платформах, однако о точных датах анонсов пока говорить рано.

Базовый интерфейс «Яндекс.Браузера»

Безопасность и защита

Корпоративная версия «Яндекс.Браузера» оснащена технологией Protect, которая обеспечивает защиту сотрудников от угроз в интернете и позволяет обеспечить информационную безопасность в масштабах компании. Она блокирует опасные сайты и файлы, обеспечивает безопасность платежей, скрывает отталкивающую рекламу и защищает от кражи данных.

Технология Protect

Protect – это уникальная комплексная интегрированная технология активной защиты, интегрированная в браузер и обеспечивающая, среди прочего, защиту пользователей от вредоносных файлов, кражи паролей и многого другого. Protect умеет предупреждать о посещении уже известных опасных сайтов, при этом «черные списки» регулярно пополняются с помощью поисковых и антивирусных технологий «Яндекса» и доступны для сторонних разработчиков через API.

При переходе на сайт интернет-банка или платежного сервиса браузер включает более строгие настройки безопасности, отключает все дополнения, кроме доверенных, и меняет цвет интерфейса на более темный.

В случае, если пользователь оказался на сайте-подделке и, не заметив этого, пытается ввести пароль от онлайн-банка или аккаунта в социальной сети, система Protect немедленно отреагирует выводом предупреждения. Защита паролей работает в «Яндекс.Браузере» уже более года.

По словам Дмитрия Тимко, в настоящее время в Protect также встроена система антифишнга банковских карт с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения. «Яндекс.Браузер» напомнит о том, что не стоит вводить номера карт на сайтах без шифрования (на HTTP-сайтах без «замочка» в адресной строке) и предупредит о посещении подозрительных сайтов, которым не стоит доверять свои платежные данные.

Гибкие корпоративные политики

Корпоративная версия «Яндекс.Браузер» кастомизируется под нужды любой организации. Можно настроить фон, быстрый доступ к разным ресурсам, возможность установления расширений и многое другое. Например, для корпоративных пользователей будет полезным дополнением наличие электронной цифровой подписи.

Интерфейс настроек «Яндекс.Браузера»

Системный администратор компании с помощью гибких настроек политик может указать, какими данными браузер может обмениваться с внешними серверами, а какими нет.

«Корпоративный браузер удобен еще и тем, что системному администратору не нужно настраивать его на каждом рабочем месте, — отметил Дмитрий Тимко. — Управление происходит с помощью групповых политик — правил, которые распространяются на все компьютеры компании. Например, через групповые политики можно добавить в браузеры ссылки на полезные ресурсы или регулировать доступ к сайтам».

Планы развития корпоративной версии

В качестве ближайших планов развития «Яндекс.Браузера» для организаций, рассказал Дмитрий Тимко, планируется интегрировать в браузеры, работающие в компании, механизм синхронизации данных (настройки, списки закладок, табло) между устройствами сотрудника используя в качестве платформы обмена серверы компании-заказчика. Соблюдение таких правил – обычная политика информационной безопасности во многих компаниях.

Дмитрий Тимко также рассказал, что в перспективных планах развития браузера есть внедрение функции «умной строки» поиска, которая обеспечит поиск данных не только в интернете или истории просмотров, но также во внутренней базе знаний компании.

О проекте «Яндекс.Браузер»

Впервые «Яндекс.Браузер» был представлен в 2012 году. Сейчас это второй по популярности компьютерный браузер у россиян и первый среди непредустановленных браузеров на мобильных устройствах.

В феврале 2017 г. дневная аудитория «Яндекс.Браузер» составила 20 млн пользователей, при этом 7,5 млн из них пользуются мобильной версией. По данным за февраль, доля «Яндекс.Браузера» в России составляет 21% на компьютерах и 5% на мобильных устройствах.

Скачать базовую версию корпоративного «Яндекс.Браузера» с поддержкой групповых политик и системой Protect можно на сайте browser.yandex.ru/corp.