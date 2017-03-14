YotaPhone 3 отложен на неопределенный срок: Нет денег

Китайская компания Rex Global Entertainment, владелец 30% акций Yota Devices, не выделяет средства на производство смартфона YotaPhone 3. Из-за этого устройство, релиз которого был запланирован на середину 2016 г., все еще не вышло на рынок. Как и все YotaPhone, третье поколение будет иметь два экрана, один из них – как у электронной книги.

YotaPhone 3 откладывается

Третий YotaPhone пока что не может появиться на рынке, поскольку у компании Yota Devices нет денег на его производство. В настоящий момент акционеры компании ищут источники финансирования, сам аппарат уже разработан. Об этом заявил на канале «Россия 24» глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Ростеху» принадлежит 25,1% акций Yota Devices.

По словам Чемизова, деньги должны поступить от китайской компании Rex Global Entertainment, которая в апреле 2016 г. приобрела 30% акций Yota Devices у фонда Telconet. Однако акционер не выделяет необходимые средства, несмотря на то, что вначале отнесся к выпуску YotaPhone с энтузиазмом. По словам Чемизова, сейчас Rex «не очень активно» продвигает этот проект.

YotaPhone 3 планировался к выпуску еще в середине 2016 г. Предположительно, это будет крупный смартфон с диагональю экрана более 5 дюймов и ориентировочной стоимостью порядка $550-600. В связи с отсрочкой выпуска компания дорабатывает модель, чтобы она не выглядела устаревшей.

Что такое YotaPhone

YotaPhone примечателен тем, что имеет два дисплея: один жидкокристаллический, как во многих смартфонах, другой – созданный по технологии E-Ink, что характерно для электронных книг. Экраны расположены на лицевой и тыловой стороне устройства соответственно. E-Ink-дисплей расходует существенно меньше энергии, чем LCD, что при необходимости экономит заряд аккумулятора.

Смартфон YotaPhone 2 оснащен двумя экранами: LCD и E-Ink

Свой первый YotaPhone компания Yota Devices анонсировала в декабре 2012 г. В 2013 г. аппарат получил премию как лучший продукт на Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе, США. Впервые YotaPhone был представлен на выставке Mobile World Congress 2013 в Барселоне, Испания.

В первом YotaPhone диагональ обоих экранов составляет 4,3 дюйма, разрешение LCD – 1280 × 720 пикселей, разрешение E-Ink – 640 × 360 пикселей. Смартфон создан на базе 2-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon S4 Pro с тактовой частотой до 1,7 ГГц. Объем оперативной памяти равняется 2 ГБ, постоянной – 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 13 МП, фронтальной – 1 МП. Емкость аккумулятора равняется 1800 мАч.

При габаритах 134 мм × 67 мм × 10 мм, аппарат весит 146 г. Корпус выполнен из пластика. Толщина смартфона плавно уменьшается в нижней части корпуса, чтобы его удобнее было держать в руке, из-за чего E-Ink-дисплей получил небольшой изгиб. Цена устройства на Яндекс.Маркете составляет порядка 7900 руб.

YotaPhone 2

YotaPhone 2, который был представлен на выставке Mobile World Congress 2014, визуально очень отличается от первой модели благодаря закругленным углам. Он также имеет два экрана: 5-дюймовый Super AMOLED с разрешением 1920 × 1080 пикселей и 4,7-дюймовый E-Ink с разрешением 540 х 960 пикселей.

Смартфон создан на базе 4-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Объем оперативной памяти равняется 2 ГБ, постоянной – 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 8 МП, фронтальной – 2 МП. Емкость аккумулятора равняется 2550 мАч. При габаритах 145 мм х 69,5 мм х 9 мм вес устройства равен 145 г.

По версии ряда изданий, в том числе Expert Review и Tom's Hardware, YotaPhone 2 стал лучшим продуктом на Mobile World Congress 2014. Однако впоследствии смартфон часто критиковали за неоправданно высокую стоимость для устройства такого класса. Сейчас его цена на Яндекс.Маркете составляет порядка 13900 руб.

Yota Devices и ее акционеры

Yota Devices была образована в 2011 г., когда отделилась от компании «Скартел» (бренд Yota). На разработку двух моделей YotaPhone и сопутствующие проекты компания потратила около $50 млн.

За 30% акций Yota Devices компания Rex Global Entertainment отдала $46 млн. Согласно первоначальному плану, Rex была намерена выкупить у Telconet 64,9% акций, заплатив $100 млн, однако потом условия сделки были пересмотрены.

Согласно окончательной договоренности, Rex согласилась выплатить Telconet часть долга Yota Devices. В частности, китайский инвестор погасил кредит в размере от $7 млн до $15 млн, полученный компанией Yota Cyprus, а также кредит Yota BVI на сумму $27 млн.