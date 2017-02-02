Минобороны закупает российские планшеты по 350 тыс. руб. за штуку

Планшеты для Минобороны

Минобороны России намеревается приобрести у частного российского конструкторского бюро планшетные компьютеры на сумму в p115,46 млн. Номенклатура поставки включает 324 устройства по цене p302 тыс. за штуку без НДС или p356,4 тыс. с НДС. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованных документов, непосредственным заказчиком техники в интересах Минобороны выступает санкт-петербургское научно-производственное предприятие «Сигнал». Своим единственно возможным поставщиком он определил научно-производственную компанию «Атри» — также из Санкт-Петербурга.

В рамках договора «Атри» необходимо будет «изготовить и поставить» заказчику технику тремя партиями до июля (включительно) 2017 г.

Что именно закупают военные

Какие-либо технические подробности приобретаемых Минобороны изделий в публичных документах не указаны. По коду товара — «СВУ АГРШ.466229.054» — что-либо определить редакции не удалось. На вопросы о свойствах планшетов в «Атри» на момент выхода материала CNews не ответили.

Минобороны остается верным своему частному поставщику планшетов, которые обходятся министерству по 350 тыс. руб. за штуку

Примечательно, что на сайте этой компании в перечне производимого ею оборудования представлена линейка так называемых панельных компьютеров «Орион», которые по внешнему виду очень напоминают мобильные планшеты, хотя и снабжены винтами, подразумевающими их жесткую фиксацию на какой-либо поверхности.

В описании к ним говорится, что эти защищенные устройства могут эксплуатироваться на объектах наземного и морского базирования, вездеходных колесных и гусеничных шасси, железнодорожных платформах, морских судах и летательных аппаратах.

Эти компьютеры имеют диагональ от 6 до 21 дюйма. Все они построены на различных процессорах Intel (Atom либо Core), что допускает преимущественное на них использование ОС Windows и с гораздо меньшей вероятностью десктопных версий Linux/ Все модели допускают только проводное подключение к интернету. Цены на них на сайте производителя не представлены.

Доходность сделки для поставщика

В проекте договора на поставку планшетов говорится, что «стороны пришли к соглашению, что прибыль поставщика составляет 20%». Правда, в том же разделе прописана цена контракта, которая хоть и кратна 302 тыс. (цене одного устройства), но в остальном никак не соотносится со всей прочей документацией, что по всей видимости является ошибкой.

Планшеты закупаются не впервые

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что «Сигнал» приобретает у «Атри» планшетные компьютеры не впервые. Так в сентябре 2016 г. было закуплено 31 устройство на общую сумму p11,047 млн — также по p302 тыс. за штуку без НДС.

В апреле 2016 г. сумма аналогичной сделки составила p201 млн. Было закуплено 564 устройства — также по p302 тыс. за штуку без НДС.

Впервые же планшетные компьютеры «Сигнал» закупил у «Атри» по итогам объявленного в ноябре 2014 г. так называемого запроса цен с начальной ценой контракта в p67 млн — по p152,5 тыс. без НДС за устройство. «Атри» тогда оказался единственным претендентом на контракт, выступив с ценовым предложением в размере p96,3 млн.

Владельцы и специализация поставщика

Компания «Атри» ведет свою историю с 1998 г. По базе ЕГРЮЛ, ООО «Атри» и ЗАО «Атри» в равных долях принадлежат Александру Иванову и Александру Синельниченко. При этом Иванов заявлен гендиректором в ЗАО, а Синельниченко — в ООО.

По данным базы «Контр.Фокус», за ЗАО числится только один госконтракт на p700 млн, в то время как у ООО их 48, но на общую сумму в p200,6 млн.

На своем сайте «Атри» сообщает, что компания сотрудничает как с государственными, так и с коммерческими структурами. Среди заказчиков указаны «Прибой», концерн «Океанприбор», «Вниихолодмаш-холдинг», РИМР, «Дальприбор», ЦНИИ «Электроприбор», ВНИИ «Сигнал» (Ковров), СКБ «Орион», «Авромкс», «Интелтех», «Гранит-7», концерн ВНИИНС, НТЦ «Альфа-М», СТЦ, Завод им. В. А. Дегтярева.

«Наша компания обладает высококвалифицированными кадрами, современными средствами вычислительной техники и технологиями, необходимыми для проведения наукоемких исследований, разработки и мелкосерийного выпуска различного электронного оборудования», — пишет о себе «Атри».

Производственная база предприятия описывается как полный цикл производства радиоэлектронной аппаратуры — от процесса механической обработки металла, с использованием высокоточных станков с ЧПУ, до процесса монтажа и настройки электронных модулей на многослойных печатных платах вплоть до пятого класса точности.