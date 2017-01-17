Производители разогнали «компьютерный модуль» Raspberry Pi в 10 раз

Модуль Raspberry Pi получил первое за почти три года глобальное обновление, благодаря которому его мощность выросла в 10 раз, а пользователи смогут сами устанавливать на нем размер памяти для хранения данных.

Капитальный апгрейд

Устройство на основе Raspberry Pi – модуль Raspberry Pi Compute Module – впервые в своей истории получил глобальное обновление, благодаря которому его производительность выросла в 10 раз.

Как пишет Ars Technica, компьютерный модуль для промышленных разработок был впервые выпущен в апреле 2014 г. с тем же самым процессором, который установлен на Raspberry Pi первого поколения.

Объявленное обновление Compute Module это фактически первый крупный апгрейд Raspberry Pi за почти три прошедших года, включает установку 1 ГБ оперативной памяти и процессор Broadcom BCM2837, который может работать на частоте до 1,2 ГГц. «Это означает, что у него теперь в два раза больше оперативной памяти и примерно в 10 раз выше производительность процессора, чем у первоначального модуля», - пояснили в Raspberry Pi Foundation.

Модуль для компаний

Фактически это вторая выпущенная версия модуля, однако она получила название «Модуль 3» в соответствии с нумерацией «флагманской линейки» Raspberry Pi. В то время, как основные устройства Raspberry Pi предназначены, в первую очередь, для увлекающихся самостоятельной сборкой девайсов любителей, Raspberry Pi Compute Module с урезанным форм-фактором годится для встраивания в вычислительные системы.

Производительность Raspberry Pi Compute Module с процессором Broadcom BCM2837

и 1 ГБ оперативной памяти выросла в 10 раз

К примеру, он отлично подходит для стандартного разъема SODIMM (предназначен для использования в ноутбуках или в качестве расширения памяти на плате, поэтому отличается уменьшенным габаритом).

Компания NEC использует его в дисплеях – цифровых вывесках, для передачи потоковых данных или презентаций. Что касается третьей модели модуля, она совместима с Windows IoT Core (ОС, созданная для интернета вещей) и поддерживает Linux.

Лимит хранилища данных ушел в прошлое

По словам разработчиков, у нового модуля более гибкие возможности для хранения данных, чем у его предшественника. «Проблемой первого модуля было его ограничение в размерах хранения данных – 4 ГБ флеш-памяти eMMC. Пользователи настаивали на возможности добавлять свою флеш-память. Для этого сейчас выпускаются две модели модуля. Первый с 4 ГБ eMMC «на борту», второй – облегченная модель, куда пользователь может добавлять собственные слоты для SD-карт и eMMC», - рассказали в Raspberry Pi Foundation. Разработчики добавили, что, несмотря на компактный размер модуля, он вполне может «развиваться»: для этого существует отдельная плата ввода-вывода с интерфейсом GPIO, разъемы USB, microUSB, HDMI, порты CSI и DSI для подключения камеры и дисплея. Стоимость Compute Module 3 составляет $30, его «облегченной версии» – $25.

По словам разработчиков, третий модуль может заменить первый в устройствах, но «с оговорками», поскольку новый процессор потребляет больше энергии и вырабатывает больше тепла.