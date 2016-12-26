«Убийца Android» умер. Поддержка всех сервисов прекращается

Компания Cyanogen объявила об отключении сервисов мобильной операционной системы Cyanogen OS. Сообщение вызвало негодование разработчиков CyanogenMod – некоммерческой версии прошивки. В знак протеста они объявили об отказе от бренда Cyanogen и создании новой системы LineageOS.

Cyanogen прекращает поддержку Cyanogen OS

Компания Cyanogen прекращает поддержку коммерческой ОС для мобильных устройств Cyanogen OS. 31 декабря 2016 г. все сервисы системы и поддерживаемые ночные сборки прекратят работу. Об этом компания сообщила в официальном заявлении. Никаких инструкций для владельцев смартфонов OnePlus, Wileyfox, ZUK и других, где установлена Cyanogen OS, пока не поступало.

Разработчики некоммерческой мобильной платформы CyanogenMod, на которой базируется Cyanogen OS, отметили на сайте cyanogenmod.org, что действия компании убьют заодно и их платформу. Несмотря на то, что CyanogenMod — это отдельный от Cyanogen OS проект, он зависим от инфраструктуры и ресурсов компании. После публикации разработчиков DNS-доступ к сайту cyanogenmod.org был заблокирован.

Открытый код CyanogenMod по-прежнему будет доступен для тех, кто желает создать на его основе собственную ОС.

Рождение LineageOS

Вскоре после распространения новости о закрытии сервисов на сайте lineageos.org появилось сообщение «Да, это мы», в котором сообщество разработчиков объявило о создании новой системы LineageOS, которая придет на смену CyanogenMod.

В посте на ресурсе Reddit разработчики сообщили, что отказываются от дискредитированного бренда Cyanogen в пользу Lineage, и выразили опасения, что компания может продать кому-нибудь логотип Cyanogen. Сейчас сообщество ищет пути безболезненного для пользователей перехода на LineageOS, которая является форком CyanogenMod.

Разработчики CyanogenMod решили отказаться от дискредитированного бренда Cyanogen

История краха Cyanogen OS

О возможной потере Cyanogen OS впервые заговорили в июле 2016 г., когда Cyanogen сообщила, что планирует сократить 20% штата, то есть около 30 работников. Уволены были как раз те сотрудники, которые занимались разработкой Cyanogen OS. Анонсируя сокращения, генеральный директор Лиор Тал (Lior Tal) предположил, что компания займется разработкой мобильных приложений вместо продвижения и доработки «альтернативного Android’а».

Новая стратегия должна была исправить положение Cyanogen, на которую за последнее время обрушилось несколько ударов. Например, в августе 2016 г. в СМИ появилась информация, что компания прибегла к обману, завысив в официальном сообщении количество пользователей своей ОС. В 2015 г. руководство Cyanogen сообщило, что прошивку использует 50 млн человек, но согласно внутреннему отчету для совета директоров в 2016 г. количество пользователей составляло всего 25 млн.

В октябре 2016 г. компания Cyanogen заявила, что прекращает дальнейшую разработку собственно ОС, и займется вместо этого созданием так называемых модулей — модификаций и дополнений, которые производители смартфонов смогут использовать в дополнении к Android. Модификации будут созданы на основе отдельных частей CyanogenMod. Проект получил название Modular OS.

Что такое CyanogenMod

Мобильная платформа CyanogenMod, созданная в 2010 г. на основе Android, имеет о ряд преимуществ перед Android. Среди них расширенная поддержка визуальных тем, поддержка кодека FLAC, база данных точек доступа, клиент OpenVPN, улучшенное меню перезагрузки, поддержка функции раздачи интернета по Wi-Fi, Bluetooth и USB, возможность разгона процессора и т. д. Список официально поддерживаемых устройств включает около 250 моделей, среди них — гаджеты всех популярных марок, включая флагманские аппараты Samsung.

Выгодное отличие CyanogenMod от Android заключается в том, что производители смартфонов не должны выплачивать Cyanogen роялти за каждое проданное устройство, как это происходит в случае с Google. Также Cyanogen не требует предустановки вместе со своей ОС большого количества приложений.

CyanogenMod распространяется бесплатно, но у нее есть коммерческая версия Cyanogen OS. Она установлена на продукты такие производители как Alcatel, Wileyfox, BQ, Yu, ZUK и OnePlus. Возможно, этим компаниям придется начать устанавливать на свои устройства Android, дополненный Modular OS.