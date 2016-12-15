Глава Mail.Ru предложил законодательно приравнять роботов к животным или юрлицам

Дмитрий Гришин предложил проект закона о робототехнике, который приравняет роботов к юридическим лицам. Как вариант рассматривалось сравнение с животным и физическим лицом. Согласно закону, робот будет иметь права и имущество, сможет быть истцом и ответчиком в суде.

Гришин против роботов-животных

Председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин предложил принять закон о робототехнике, проект которого уже разработал и направил на рассмотрение в научные и экспертные центры России и мира. Если закон будет принят, Россия станет первой в мире страной, где вопросы, связанные с роботами, регламентируются законодательством.

Гришин, который также является основателем венчурного фонда Grishin Robotics, предлагает три варианта определения статуса роботов: их можно приравнять к животным, юридическим лицам или физическим лицам. Если рассматривать роботов как животных, то они точно так же будут признаны источником повышенной опасности, а ответственность за их деятельность будет возложена на владельца.

Однако Гришин склоняется к мысли, что роботов все же следует рассматривать в качестве юридических лиц, поскольку в таком случае отпадает вопрос о личности робота, но сохраняется возможность решения практических проблем. Владелец робота, который им управляет, приравнивается к высшему органу управления юридического лица.

Своевременность и всеохватность

Гришин уверен, что роботизация всех сфер человеческой жизни будет стремительной, поэтому уже сейчас следует задуматься о принятии соответствующего закона. Подготовить его должны представители ИТ-отрасли, пока чиновники не навязали им собственный вариант.

Автор проекта уверен, что закон должен быть универсальным, то есть включать все виды роботов, а не только, например, беспилотные автомобили. В частности, по мнению Гришина, технический стандарт ISO 13482:2014 о роботах-личных помощниках и отдельные правовые нормы США и Великобритании в этой сфере отличаются узостью, так как регулируют только какой-то один вид роботов.

Основатель фонда Grishin Robotics Дмитрий Гришин предложил приравнять роботов к юридическим лицам

Что такое робот?

«Робот – устройство, способное действовать, определять свои действия и оценивать их последствия без полного контроля со стороны человека по результатам обработки информации, поступающей из внешней среды», гласит законопроект. Это не распространяется на ПО, хотя многие программы имеют такие возможности.

При этом робот признается источником повышенной опасности, если «в силу его конструктивных особенностей и (или) параметров его информационной системы» его действия с высокой вероятностью могут причинить вред из-за невозможности полного контроля со стороны человека.

«Роботизированный агент»

Законопроект Гришина предусматривает внесение ряда изменений в Гражданский кодекс РФ. В первой части кодекса должна будет появиться Глава 6, где будет введено в обиход понятие «Роботизированный агент». Под этим понимается, собственно, робот, зарегистрированный в специальном едином государственном реестре и «в силу конструктивных особенностей» предназначенный для участия в гражданском обороте.

Если робот внесен в реестр, на него распространяется действие закона, если не внесен – то нет. При этом регистрация – дело добровольное, решение принимает владелец робота. Если робот не зарегистрирован, то его действия рассматриваются как действия владельца.

Зарегистрированный роботизированный агент «имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Вопрос ответственности

Помимо статуса роботов, Гришина беспокоит, кто несет ответственность за их действия – владельцы или производители. Это касается таких случаев, как действия беспилотного автомобиля, которые привели к аварии, или случайная съемка дроном объектов и событий, не предназначенных для съемки.

Глава 6 возлагает ответственность на владельца в том случае, если робот создает опасность для окружающих. В этом случае его собственник или арендатор отвечает по статье 1079 Гражданского кодекса. Однако если владелец докажет, что действия робота были опасны по вине разработчика, производителя или настройщика, ответственность с собственника/арендатора снимается.

Робот за себя ответственности не несет. Но, как юридическое лицо, он может быть владельцем другого робота или иного источника повышенной опасности, и вот за его действия он должен отвечать. При этом сам робот в законопроекте Гришина тоже является имуществом.

Взаимное представительство

Робот может как действовать от своего лица, так и быть представителем владельца, уполномоченным выполнять самые разнообразные действия. Это право подкрепляется соответствующей записью и электронной подписью в его системе. Владелец должен заранее сообщить всем, кто будет иметь дело с роботом, что это его представитель.

Свои интересы робот представляет самостоятельно «в пределах своих конструктивных особенностей и возможностей информационной системы». Когда дело доходит до правового конфликта, робота представляет его владелец. Каждый робот «должен быть оснащен функцией экстренного информирования о возникновении правового конфликта». Эту функцию используют лица, которые взаимодействуют с роботом, но если делают это необоснованно, то потом несут материальную ответственность за убытки. В суде робота представляет владелец.

Фонд Grishin Robotics

Фонд Grishin Robotics – венчурный фонд, созданный Дмитрием Гришиным в 2012 г. Фонд инвестирует в стартапы в сфере робототехники, умных устройств и интернета вещей. Также обеспечивает компании необходимой экспертизой и контактами для начала бизнеса и его экспансии за рубеж.

По данным официального сайта фонда, капитал Grishin Robotics составляет порядка $100 млн. Первоначальная инвестиция Гришина в фонд в 2012 г. равнялась $25 млн. С момента основания по июль 2015 г. Grishin Robotics инвестировал в 10 проектов.

Самая крупная инвестиция в этот период – $44,2 млн в платформу для изучения электроники и прототипирования littleBits в июне 2015 г. Другие значительные инвестиции: $15,5 млн в производителя умных игрушек Orbotix в мае 2014 г. и $13 млн – в разработчик трехмерного сканера для мобильных устройств Occipital в июле 2015 г.