Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure

Корпорация Oracle анонсировала OracleCloudFreeTier. Это предложение включает в себя новые облачные сервисы Always Free. Они доступны в течение неограниченного времени для всех, кто хочет опробовать первую в мире автономную базу данных и облачную инфраструктуру Oracle. Теперь организации разного размера, разработчики, студенты и преподаватели могут создавать, изучать и исследовать все функциональные возможности автономной базы данных Oracle Autonomous Database и облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure, включая виртуальные машины Compute VM, сервисы блочного и объектного хранения данных, балансировщик нагрузки. Это именно то, что необходимо разработчикам для создания полноценных приложений в облаке Oracle Cloud .

Автономная база данных Always Free Autonomous Database от Oracle остается бесплатной столько, сколько используется. В сервисах Always Free корпорация Oracle также предлагает больше вычислительных ресурсов и емкости хранения данных, чем конкуренты в своих бесплатных пробных версиях. Пользователи могут легко сделать апгрейд, чтобы иметь больше инстансов, создать более крупные экземпляры баз данных и получить дополнительные услуги. Сервисы Always Free доступны во всех регионах мира всем и каждому, включая тех, у кого уже есть платные аккаунты с тарифами Universal Credit, и пользователей новых учетных записей Free Tier.

Новая программа позволяет разработчикам создавать приложения на любых языках программирования с использованием облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure и автономной базы данных Autonomous Database. Они могут немедленно приступить к работе, не дожидаясь, пока ИТ-специалисты предоставят и освоят новые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение. Предприятия могут использовать Free Tier для прототипирования, апробации новых технологий и тестирования перед переносом рабочих нагрузок в облако, а также испытать возможности надежной инфраструктуры корпоративного уровня такие, как балансирование нагрузки и клонирование данных. Кроме того, студенты могут научиться использовать новейшие технологии и лучше подготовиться к будущей работе.

Oracle также предоставляет богатый набор бесплатных инструментов для разработчиков. С их помощью можно быстрее создавать и разворачивать новые data-driven приложения на Oracle Autonomous Database. Инструменты разработчика включают OracleApplicationExpress (APEX) для создания low-code веб-приложений, SQLDeveloperWeb для взаимодействия пользователя с базой данных, интерактивную среду для работы с машинным обучением и визуализации MashineLearningNotebook, REST-интерфейс для легкого доступа к базе данных, а также драйверы для всех популярных языков программирования. Oracle Cloud Developer Image содержит новейшие инструменты, языки разработки на выбор, комплекты разработки программного обеспечения OCI Software Development Kit (SDK) для Oracle Cloud Infrastructure и коннекторы баз данных. Всеми ресурсами Oracle Cloud Infrastructure можно управлять с консоли, через RESTAPI или SDK, либо автоматизировать управление с помощью Terraform.

Кроме этого, преподавателям и студентам возможности Oracle Cloud Free Tier будут доступны в рамках OracleAcademy, глобальной благотворительной образовательной программы. В начале 2020 г. учебные заведения - члены Oracle Academy смогут легко оформить подписку, а преподаватели - создавать бесплатные учетные записи для своих студентов. Кроме того, Oracle Academy разрабатывает учебную программу по автономной базе данных Oracle Autonomous Database и Oracle APEX.

Программа Oracle Free Tier состоит из двух компонентов – всегда бесплатных сервисов Always Free, предоставляющих доступ к Oracle Cloud на неограниченное время; бесплатной пробной версии Free Trial, которая предлагает попробовать дополнительные сервисы и более крупные конфигурации в пределах кредита в $300 в течение 30 дней.

Новая программа Always Free включает в себя основные компоненты, необходимые пользователям для создания и тестирования приложений в облаке: автономную базу данных Oracle Autonomous Database, виртуальные машины Compute VM, блочные тома, хранилище объектов и архивов, а также балансировщик нагрузки. Технические характеристики такие:

- 2 автономных базы данных (Autonomous Data Warehouse или Autonomous Transaction Processing), каждой выделяется 1 OCPU и 20 ГБ емкости хранилища;

- 2 виртуальные машины Compute VM, каждая с 1/8 OCPU и оперативной памятью 1 ГБ;

- 2 блочных тома общей емкостью 100 ГБ, до 5 бесплатных резервных копий;

- 10 ГБ объектного хранилища, 10 ГБ архивного хранилища и 50 000 запросов API в месяц;

- 1 балансировщик нагрузки, пропускная способность 10 Мбит/с;

- 10 ТБ/месяц для передачи исходящих данных;

- 500 млн точек сбора данных и 1 млрд точек данных для службы мониторинга;

- доставка 1 млн различных уведомлений в месяц и 1000 электронных писем в месяц.