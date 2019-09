ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов

ABB анонсировала первую по-настоящему открытую платформу API в секторе профессиональных интеллектуальных домов, которая обеспечит полную интеграцию с электрическим оборудованием для разработчиков и партнеров.

Опыт внедрения компанией ABB программы для разработчиков Smarter Home Developer Program продемонстрировал потребность в более эффективных способах кооперации и взаимодействия между ABB и производителями. Поэтому компания ABB сделала следующий шаг, предоставляя открытый доступ к своей платформе API для будущей интеграции со сторонними системами. Компания уже воспользовалась преимуществами API Sonos, Signify и Amazon Alexa для интеграции приложений для своих систем ABB-free@home и ABB i-bus KNX.

ABB пройдет официальную сертификацию для интеграции системы KNX с Sonos через интерфейс ABB i-bus KNX Busch-ControlTouch. Как было анонсировано в прошлом году, ABB также тесно сотрудничает с Signify, разрабатывая решение для управления общим освещением с использованием переключателей Philips Hue. Интеграции оборудования Miele и устройств B/S/H через API системы ABB-free@home можно ожидать в конце 2019 г.

Решение открыть свой API-интерфейс стало следствием недавнего успешного развертывания нескольких масштабных систем, в которых интеграция позволила достичь высоких результатов. В секторе отелей компания ABB недавно вместе с Betterspace разработала адаптированную программу для обслуживания гостиничных номеров, которая интегрируется с системой ABB-free@home.

Betterspace предлагает цифровые решения для гостиничного сектора, охватывающие все здание, от фойе до отдельных номеров: это так называемое комплексное (360-градусное) гостиничное облако. Благодаря интеграции данных из системы ABB-free@home и других программ внутри гостиничного номера, в специальном планшетном интерфейсе гости могут с одного простого устройства легко управлять всеми функциями от включения кофеварки до заказа обслуживания в номер.

Еще одна система для домов, где предоставляются услуги комплексного ухода за пожилыми людьми - Ambient Assisted Living (AAL) - платформа с виртуальным ассистентом, аватаром, который интегрируется с системой ABB-free@home и упрощает пользование интеллектуальными технологиями для пожилых людей. Этот эксперимент был разработан вместе с группой iHomeLab Университета прикладных наук Люцерна для улучшения качества жизни пожилых жителей с применением интерактивных решений.

Проект My Life, My Way («Жизнь — какой ее хочу я») стал первым примером, в котором новый открытый API-интерфейс компании ABB был использован в качестве альтернативы для обеспечения комплексного обслуживания и виртуальной поддержки в ключевых социальных и клинических аспектах в местах ухода за пожилыми людьми.

Виртуальный ассистент, с которым жители взаимодействуют через голосовое управление или планшет, помогает им контролировать стандартные функции автоматизации, например открыть или закрыть жалюзи, а также новые средства взаимодействия, такие как видеозвонки. Пилотный проект оказался настолько успешным, что две трети участников пожелали оставить себе это решение после завершения эксперимента, поскольку оно повысило их независимость и качество жизни.

Доступ к платформе API обеспечивается через портал MyBuildings, работающий на базе облачной цифровой платформы ABB Ability.