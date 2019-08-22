Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
ИТ-бизнес
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Цифровые процессы
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос

ПО Софт Техника

Компания iRU получила сертификат на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с операционной системой Лотос, российского разработчика ООО «Энстрим». По результатам тестирования, все компоненты аппаратного комплекса системных блоков iRU полностью совместимы с программным продуктом ОС Лотос для рабочих станций корпоративных пользователей.

Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного использования софта и оборудования. Это дает возможность госструктурам и корпорациям, выбирающим компьютеры и ноутбуки на базе отечественных ОС, использовать для работы устройства iRU.

«Энстрим» является производителем ОС и входит в официальный реестр разработчиков Минкомсвязи РФ. В числе заказчиков организации — бюджетные учреждения, органы государственной власти и предприятия ОПК. Большинство государственных информационных систем поддерживают ОС Лотос.

Существуют четыре версии ОС Лотос: для серверов, информационных киосков, рабочих и терминальных станций. Система поддерживает разные варианты архитектур процессоров: x64, x86, MIPS, ARM. Ее пользователи получают качественный интерфейс, предсказуемое поведение системы, запуск приложений Win32, доступ к корпоративной почте, адресной книге, календарю и сетевым ресурсам.

ОС Лотос позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты миграции для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ) такие как SecretNet (Код Безопасности), DallasLock (Конфидент), а также средства криптографической защиты (СКЗИ) такие как КрпитоПро, Vipnet. Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

Другие материалы рубрики

Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика

Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel

Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств

Разработан первый в истории протокол квантового интернета

Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО

Людям надоели смартфоны: Прибыль Xiaomi рухнула на 90%.

Техника

Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM

Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей

Как выбрать телевизор: советы ZOOM

Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью
Показать еще
Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Тема месяца

Обзор: Облачные сервисы 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики услуг IaaS и SaaS

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии