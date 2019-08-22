Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос

Компания iRU получила сертификат на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с операционной системой Лотос, российского разработчика ООО «Энстрим». По результатам тестирования, все компоненты аппаратного комплекса системных блоков iRU полностью совместимы с программным продуктом ОС Лотос для рабочих станций корпоративных пользователей.

Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного использования софта и оборудования. Это дает возможность госструктурам и корпорациям, выбирающим компьютеры и ноутбуки на базе отечественных ОС, использовать для работы устройства iRU.

«Энстрим» является производителем ОС и входит в официальный реестр разработчиков Минкомсвязи РФ. В числе заказчиков организации — бюджетные учреждения, органы государственной власти и предприятия ОПК. Большинство государственных информационных систем поддерживают ОС Лотос.

Существуют четыре версии ОС Лотос: для серверов, информационных киосков, рабочих и терминальных станций. Система поддерживает разные варианты архитектур процессоров: x64, x86, MIPS, ARM. Ее пользователи получают качественный интерфейс, предсказуемое поведение системы, запуск приложений Win32, доступ к корпоративной почте, адресной книге, календарю и сетевым ресурсам.

ОС Лотос позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты миграции для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ) такие как SecretNet (Код Безопасности), DallasLock (Конфидент), а также средства криптографической защиты (СКЗИ) такие как КрпитоПро, Vipnet. Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.