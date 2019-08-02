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Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 39% за счет расширения продуктовой линейки

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Naumen вошла в топ-15 ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков облачных решений в России, составленного аналитическим агентством CNews Analytics на основании данных о выручке за 2018 г. В минувшем финансовом году совокупная выручка облачных сервисов компании выросла на 39% по сравнению с показателями 2017 г.

В сегменте SaaS (software as a service) компания Naumen представлена на рынке несколькими облачными сервисами: Service Desk для автоматизации внутренних ИТ-процессов ITSM365; сервис для холодных продаж «Скорозвон»; электронная торговая площадка SETonline; краудсорсинговая сервисная служба для розничных сетей OpenTask.

«Российский бизнес в прошлом году преодолел негативное отношение к облачным сервисам и осознал их преимущество в вопросах сокращения издержек, — отметил Дмитрий Лукьянов, основатель и руководитель сервиса облачного колл-центра "Скорозвон". — Кроме того, в условиях быстро меняющихся рынков, компании все чаще отдают предпочтения готовым к эксплуатации облачным сервисам. В нашем направлении существенный рост обусловлен спросом со стороны компаний финансового сектора в продвижении через холодные звонки».

Коммерческий директор ITSM365 Антон Федоров связал возрастающий интерес к этому облачному решению с тем, что концепция управления Service Management распространяется с традиционных ИТ-департаментов на различные подразделения бизнеса: в 2018 г. почти половина новых клиентов использовала ITSM365 для автоматизации служб АХО, HR и эксплуатации.

«Второй фактор, который способствовал увеличению нашего оборота — расширение продуктовой линейки, — отметил Антон Федоров. — В прошлом году мы запустили конфигурацию для аутсорсинговых компаний и усилили присутствие экспертизы Naumen на рынке сервисной автоматизации в сегменте SMB. В этом году с новым решением выйдем в сегмент постпродажного клиентского сервиса и сопутствующего обслуживания».

Напомним, что второй год подряд компания Naumen удерживает динамику выручки в облачном сегменте на уровне около 40%. Пользователями SaaS-решений Naumen являются «Ростелеком», «Билайн», «Яндекс», «Техносила», «Авито», «Шоколадница», «СКБ контур», банк «Точка», Интерпромбанк, «Желдорэкспедиция» и другие компании.

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