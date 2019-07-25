Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена

Бренд смартфонов Honor объявил о дате начала продаж Honor 20 Pro. Россия стала первой страной, где станет доступна глобальная версия смартфона. В ближайшее время модель также поступит в продажу и в других странах.

Флагманский смартфон Honor 20 Pro получил высокие оценки от ведущих международных изданий, таких как Android Central, Android Authority, Digital Trends, GSMArena, PhoneArena и Tech Advisor. Основная 48 МП камера Honor 20 Pro с четырьмя объективами получила 111 баллов от тестовой лаборатории DxOMark – это второе по величине количество баллов в глобальном рейтинге мобильных фотокамер.

«Для Honor 20 Pro мы полностью переосмыслили концепцию фотокамеры смартфона. Еще несколько лет назад невозможно было представить себе такой уровень четкости и яркости фотографий, который наш флагман обеспечивает даже в условиях недостаточной освещенности. Honor 20 Pro дает еще больше простора для творчества как профессионалам, так и всем любителям фотографии», – сказал президент Honor Джордж Чжао.

Флагманская камера Honor 20 Pro состоит из четырех объективов для разных сценариев съемки. Основной объектив реализован на базе модуля Sony IMX586 с разрешением 48 МП, диафрагмой F1.4, усовершенствованным интеллектуальным режимом AI Ultra Clarity, оптической стабилизацией изображения (OIS) и стабилизацией изображения при ночной съемке AIS Super Night. Также камера получила ультраширокоугольный объектив с разрешением 16 МП, восьмимегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения и двухмегапиксельный макрообъектив, позволяющий делать фотографии с расстояния 4 см. Помимо этого, камера смартфона имеет функцию сверхвысокой чувствительности, которая расширяет диапазон ISO до значения 204 800, что позволяет добиться высокого качества фотографий даже при недостаточном освещении.

Смартфон Honor 20 Pro

Задняя панель корпуса смартфона выполнена из стекла с применением эффекта «динамической голографии». Несколько слоев, созданных по технологии Triple 3D Mesh, особым образом отражают и преломляют свет. Нижние слои содержат миллионы миниатюрных призм, рассеивающих свет, а верхние придают поверхности цвет и фактуру.

Смартфоны Honor 20 Pro будут доступны в цветах мерцающий черно-фиолетовый и мерцающий бирюзовый.

Оснащенный 7-нм процессором Kirin 980, смартфон обеспечивает высокую скорость при работе с изображениями и приложениями. Модель получила батарею емкостью 4000 мА*ч, способную поддерживать работоспособность смартфона в течение всего дня даже при непрерывном использовании, а также 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. Honor 20 Pro оснащен технологией GPU Turbo версии 3.0, которая позволяет на базе имеющегося аппаратного обеспечения оптимизировать качество графики и снижать энергопотребление при работе с популярными видеоиграми. Технология объемного звучания Virtual 9.1 Surround Sound реализована с помощью фирменной технологии Histen 6.0, которая поддерживается большинством проводных и беспроводных наушников.

На презентации Honor также представил новый цвет смартфона Honor 20, который ранее был доступен в цветах полночный черный и сапфировый синий. Honor 20 в новом морозно-белом корпусе поступит в продажу в России в августе 2019 г.

Кроме того, был анонсирован новый фитнес-трекер Honor Band 5, который получил обновленный цветной AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюйма, специальные режимы для десяти видов спорта, а также функции мониторинга пульса в режиме реального времени и анализа сна. Фитнес-трекер отличается низким уровнем энергопотребления и длительной автономной работой. Начало продаж новинки в России запланировано на август 2019 г.

Honor 20 Pro будет доступен по рекомендованной розничной цене 34990 руб. в официальном интернет-магазине бренда и в магазинах партнеров со 2 августа. Предзаказ смартфона стартует 26 июля в 11.00. В подарок пользователи получат беспроводные наушники Honor FlyPods Lite. При покупке смартфона срок гарантии на основное изделие и встроенную батарею составит два года.