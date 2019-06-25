«СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp

Компания «СБКлауд» объявила об интеграции своего объектного хранилища с NetApp StorageGRID Webscale, которое способно хранить миллиарды объектов в ЦОДах по всему миру. Управление их размещением происходит на основе метаданных, задаваемых приложением. Как ожидается, интеграция расширит возможности работы с данными, размещенными у оператора. Единая панель управления платформы «СБКлауд» позволяет создать хранилище, получить данные о потребляемых объемах, гибко управлять доступом и физическим расположением данных в реальном времени.

В основе объектного хранилища «СБКлауд» – решение NetApp StorageGRID, которое обладает уникальными показателями масштабируемости и широким спектром настроек, необходимых для максимального соответствия задачам заказчиков. При этом объектное хранилище позволяет реализовать проекты, связанные с непредсказуемым масштабированием объемов и запросов, географическим распределением как самих данных, так и их пользователей. Интеграция облачного сервиса BusinessCloud с «СБКлауд» с использованием API S3 (Simple Storage Service), как отмечают в компании, дает бизнесу возможность сфокусироваться на управлении и доступе к данным вне зависимости от инфраструктуры вычислений и хранения, снизить сроки миграции данных и приложений, сократить затраты на администрирование виртуальных ресурсов.

«Компания NetApp – лидер в области решений и сервисов управления данными в гибрид-ном облаке. Поэтому мы очень ценим то, что «СБКлауд» поддерживает NetApp на этом пути, предоставляя клиентам возможность строить свои гибридные облака для обеспечения цифровой трансформации бизнеса, – отметила Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. – Решение StorageGRID Webscale ориентировано на ЦОД нового поколения. Оно позволяет заказчикам легко создавать огромные масштабируемые озера данных для организации архивов, аналитики и хранения мультимедийных данных как в географически распределенных ЦОД, так и в публичном облаке».

«Нашей целью было выбрать для реализации S3 лучшее решение не только с точки зрения инноваций и технологической зрелости, но и с учетом комплексных требований бизнеса, которые с каждым годом усложняются. В сотрудничестве с NetApp, мировым ИТ-лидером, мы выходим на новый уровень масштабируемости, гибкости и удобства работы с облаком «СБКлауд», расширив наши возможности по предоставлению надежных и экономичных облачных сервисов заказчикам из разных отраслей», – подчеркнул исполнительный директор «СБКлауд» Георгий Мегрелишвили.

В компании добавили, что на базе «СБКлауд» можно создавать гибридные облака из ресурсов on-premise (StorageGRID) и гиперскейлеров (например, Amazon) c единообразным методом хранения и использования данных. В архитектуре облачной платформы объектное хранилище «СБКлауд» является точкой приема образов заказчиков – это позволило упростить миграцию в облако «СБКлауд» или из него, а также размещение и перенос данных между хранилищами. Кроме того, хранилище «СБКлауд» способно кардинально повысить уровень гибкости услуг резервного копирования по сравнению с традиционными ленточными накопителями.

Наиболее популярными сценариями использования объектного хранилища являются хранение большого объема неструктурированной информации (например, видео- и аудиозаписей, электронной почты, контента веб-ресурсов), обеспечение геонезависимого доступа пользователей к программному обеспечению и данным, создание хранилищ и архивов документов для интеграции с системами электронного документооборота, а также массивов данных для исследований, тестирований и оперативной аналитики. Облачное хранилище предоставляет критически важные возможности для решения этих задач: быструю масштабируемость, гибкость, доступность, упрощение администрирования и снижение стоимости владения ИТ-инфраструктурой.

Дата-центр «Трастинфо», в котором развернуто облачное хранилище «СБКлауд», соответ-ствует уровню Tier III, уровень доступности его ресурсов составляет 99,985%. Это позволяет в рамках типового SLA гарантировать заказчикам высокую доступность данных, размещенных в облаке «СБКлауд» – техническое обслуживание дата-центра не требует остановки работы его ключевых систем.

«СБКлауд» – российский разработчик облачных платформ и сервисов, созданная в 2018 г. как совместная компания «Сервионики» (ГК «АйТеко») и «Сбербанка». Стратегия «СБКлауд» направлена на создание российской экосистемы компаний, разрабатывающих инновационные решения на основе облачных технологий.