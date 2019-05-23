Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день

Департамент информационных технологий города Москвы и городская платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow провели исследование цифровых экосистем столицы. Анализ показал, что цифровые платформы стали привычным инструментом в повседневной жизни москвичей. Почти все жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет, опрошенные онлайн, знают (99,5%) и пользуются (99%) цифровыми платформами. Бизнес же видит в экосистемной бизнес-модели большой потенциал, а 75% экосистем планируют экспансию в течение 2-3 лет.

«К цифровым экосистемам авторы исследования относили сервисы, соответствующие следующим критериям: наличие информационно-технологической инфраструктуры, открытость для партнеров и взаимовыгодность отношений участников. Репрезентативный опрос выявил приоритетные для горожан характеристики цифровых экосистем и показал очень высокое проникновение цифровых экосистем в повседневную жизнь», – сказал руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

«Опрошенные москвичи используют в среднем пять цифровых платформ. 71% пользуется ими практически каждый день. Стремительно растет количество цифровых сервисов, причем почти во всех отраслях. Это одно из перспективных направлений в мировой экономике. И если говорить о нашем экспортном потенциале, 9% городских экосистем уже работают на международных рынках, 75% планируют выйти на международный и региональный уровни», — отметил Эдуард Лысенко.

Согласно опросу, в использовании экосистем москвичи видят экономию денег (71%), но больше ценят удобство (75%) и экономию времени (72%). 53% опрошенных готовы полностью перейти на цифровые сервисы для решения повседневных задач. 7% горожан уже работают или подрабатывают с помощью цифровых платформ, 52% рассматривают такую возможность. Москвичи выделили самые популярные отрасли применения цифровых платформ: финансовую (78%), онлайн-покупки (76%), транспортную (67%), медиа и развлечения (62%). Женщины значительно чаще совершают онлайн-покупки (82%) и пользуются услугами доставки еды (51%). Наиболее популярные цифровые платформы в сфере онлайн-покупок — Avito (34%), Ozon (32%), в финансовой отрасли лидирует Сбербанк (65%), в транспорте — «Яндекс.такси» (53%). В области поиска работы наиболее популярны Headhunter (34%) и Superjob (17%), в недвижимости — ЦИАН (25%) и Avito (17%). В качестве эталонных цифровых платформ чаще всего москвичи называли «Яндекс» (10%), Avito (10%), «Сбербанк онлайн» (8%) и Ozon (6%). Эталонные платформы, с точки зрения аудитории, обладают следующими характеристиками: удобство, большой выбор, все в одном месте, а также простота использования и скорость работы.

В рамках исследования был проведен опрос более 40 крупных цифровых платформ столицы («Сравни.ру», Doc+, «Почта банк», B2B-center, краудфандинговая платформа Planeta.ru, Foodmap, Renty.me, «Заработал.ру» и другие), который показал, что большая часть экосистемных сервисов (71%) хотят развиваться в активном диалоге с городом. Предпочтительными видами господдержки 22% опрошенных сервисов назвали интеграцию с городскими сервисами, 13% — возможность обсуждать свои проблемы с городом, 12% — информационную поддержку от города. Также авторы исследования получили экспертные комментарии представителей порядка 20 компаний из разных сфер бизнеса («Авито», Carprice, Hitachi Vantara, IBM, Reg.ru, МГТС и другие). Среди основных тенденций развития цифровых экосистем эксперты выделили автоматизацию процессов, персонализацию предоставляемых услуг, конкуренцию непосредственно между самими экосистемами и предсказали значительный рост экосистем в ближайшие годы. Реальными проблемами и барьерами, которые будут актуальны в ближайшие два-три года, эксперты назвали сложность проектирования и разработки продуктов, необходимость больших финансовых и временных затрат на создание экосистемы.