Сбербанк и 500 Startups начали американский этап совместного акселератора

Сбербанк объявил о старте американского этапа совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, который проходит в Кремниевой долине (США).

В Калифорнию приехали команды, которые представляют технологические разработки в следующих сферах.

B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов (Yorso); «умная» игрушка со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями AI (Mishka AI); платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий (Oz Forensics); разработчик нейроинтерфейса с AI для реабилитации людей после инсульта и травм мозга (i-Brain); AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений (Третье мнение); сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента (Data Screen); конструктор договоров от юристов (DocZilla).

В течение четырех недель под руководством команды 500 Startups участникам предстоит работать с экспертами и менторами, знакомиться с потенциальными инвесторами и партнерами. Среди тех, с кем встретятся участники совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, — AirBnB, Google Ads, Zendesk, Silicon Valley Bank, CSS Working group и другие ведущие компании.

Марк Завадский, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX, отметил: «Сбербанк активно развивает экосистему, и мы целенаправленно ищем перспективные решения в различных сферах небанковского бизнеса. Поддержка технологических стартапов на раннем этапе, обеспечение им необходимых знаний и экспертизы — для нас это возможность дать путевку в большой мир не только этим компаниям, но и в целом внести свой вклад в ускорение развития инноваций и венчурного рынка».

Также стартапы примут участие в крупнейшей ежегодной конференции, организуемой 500 Startups, — Growth Hell Week. В течение недели участники смогут общаться с экспертами ведущих технологических компаний. Это поможет командам лучше понять основы адаптации и грамотного развития своих проектов на американском рынке.

По окончании программы акселерации ее участников ждет питч-дэй с участием частных инвесторов и представителей венчурных фондов Кремниевой долины. Для российских стартапов это возможность получить нужные контакты и инвестиции для глобального развития бизнеса в США.

Российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups продолжался 10 недель. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями 25 компаний-партнеров проекта, обучались у американских менторов по оригинальной программе 500 Startups. В ходе программы команды стартапов прослушали более 200 часов лекций и воркшопов от 25 менторов из Кремниевой долины, провели 582 встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами, проверили в целом 192 бизнес-гипотезы, запустили 138 пилотных проектов и привлекли 164 крупных клиента. За время акселерации рост выручки B2B-стартапов составил в среднем 47%, В2С-стартапов — 70%, MAU (число активных пользователей в месяц) В2С-стартапов выросло на 40%.

Московский демо-день акселератора собрал на своей площадке более 500 представителей венчурного и корпоративного рынков России, гости оставили более 1700 заявок на встречи со всеми стартапами проекта, часть из которых уже вылилась в договоры о сотрудничестве или совместные пилотные проекты. Сбербанк также принял решение об инвестировании до 120 млн рублей в проекты команд в формате конвертируемого займа.

Акселератор 500 Startups и Сбербанка — это программа для технологических предпринимателей, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Среди основных целей акселератора — поиск перспективных проектов для экосистемы Сбербанка и других ведущих компаний России и мира, обеспечение командам получения практического опыта, содействие в запуске пилотов, поиске партнеров и инвестиций для развития бизнеса.