В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform

Naumen объявила о том, что ее программный продукт Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), для интеллектуальной автоматизации, роботизации сервисных и бизнес-процессов, вошел в число новых продуктов, добавленных в 2019 году в единый реестр российского ПО.

Naumen SMP – универсальная web-платформа, ориентированная на создание SaaS и On-Premises-решений. Реализованные технологии обеспечивают обработку больших массивов данных с гарантируемой стабильностью и производительностью. Основным преимуществом использования платформы является скорость конфигурирования и автоматизации процессов.

На базе платформы Naumen SMP создано множество продуктов, среди которых есть и решения-лидеры в своих классах: продукты Naumen Service Desk и Naumen ITAM для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой в крупных и средних компаниях и госсекторе; облачный маркетплейс под брендом ITSM 365, направленный на SMB-сегмент и предлагающий SaaS-сервис для автоматизации всех видов поддержки (внутренняя поддержка, поддержка внешних клиентов, автоматизация сервисных компаний).

Naumen SMP также лежит в основе набора комплексных решений Naumen Service Management Intelligent Automation (Naumen SMIA), который предназначен для интеллектуальной автоматизации сервисных подразделений с использованием технологий больших данных, машинного обучения.

Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen, отметил: «Мы развиваем платформу Naumen SMP в сторону возможности создания на ее базе отраслевых прикладных решений, направленных на 2 мощных рыночных тренда: эффективное управление инфраструктурой, процессами ее обслуживания, сопутствующими бизнес-процессами и предоставление конкретных технологических инструментов для роботизации бизнес-процессов. Уже в базе функциональности платформы заложены инструменты работы с ML и BD, что позволяет создавать решения для интеллектуальной автоматизации, эффективно заменяющие рутинный человеческий труд и сокращающие затраты предприятий».

В развитии SMP российский вендор видит задачу создания комплекса удобных технологических инструментов, используя которые партнеры и заказчики Naumen смогут решать свои актуальные задачи в области умной автоматизации сервисных и бизнес-процессов, а при реализации взаимодействия SMP с платформой Naumen Data Aggregation Platform (Naumen DAP), которая также находится в реестре отечественного ПО, получат комплексные системы управления парком инфраструктуры.

Полнофункциональные решения на базе продуктов, в основе которых – Naumen SMP, уже выбрали такие заказчики, как Почта России, Volkswagen Group Rus, ВГТРК, СО ЕЭС, «Полюс Золото» и многие другие компании.

Naumen SMP добавлен в реестр ПО в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ от 22 февраля 2019 г. Таким образом, на сегодняшний день в едином реестре российского ПО – 11 продуктов NAUMEN, ведущего отечественного разработчика программных решений для бизнеса и государственного сектора.