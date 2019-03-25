«Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра»

Холдинг «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») и госкорпорация «Росатом» завершили работы по созданию вычислительного комплекса информационно-телекоммуникационного центра военного технополиса «Эра» в Анапе. Основная задача нового центра обработки данных – решение задач моделирования математических процессов в интересах лабораторий, работающих в составе технополиса.

Проект был реализован в интересах Министерства обороны России кооперацией предприятий в составе Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е.И. Забабахина (входит в Госкорпорацию Росатом) и Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Вычислительный комплекс создан для решения задач лабораторий технополиса «Эра», специализирующихся на разработках в области робототехники, информационной безопасности, информационно-телекоммуникационных систем, технического зрения, распознавания образов, нанотехнологий и др. Так, к примеру, алгоритмы, применяемые в робототехнике, изначально отрабатываются на моделях в суперкомпьютере, что позволяет сократить сроки их внедрения.

«ВНИИТФ и НИЦЭВТ представили нам ряд инноваций, делающих этот проект еще более привлекательным. Например, компактность смонтированной системы, а также присутствие в общей сборке дублирующих контуров. Это позволяет сделать работу ЦОДа бесперебойной, даже во время проведения профилактических работ», – сообщил врио руководителя Департамента информационных систем МО РФ генерал-майор Олег Масленников.

НИЦЭВТ разработал системное программное обеспечение вычислительного комплекса ЦОД, изготовил коммуникационную сеть и осуществил работы по пуско-наладке комплекса. Эксперты РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина в рамках проекта отвечают за комплектацию вычислительных модулей, интеграцию ЭВМ в инфраструктуру технополиса и проведение испытаний.

«Созданное для военного технополиса "Эра" решение в области работы с большими данными – еще один шаг к реализации национального проекта "Цифровая экономика". Новые вычислительные мощности позволят ускорить процесс разработки и апробации новых изделий и технологий при помощи комплексного математического моделирования. Такие технологии могут быть использованы для управления рисками, оптимизации затрат и повышения эффективности других операционных процессов в компании», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко.

«Дан хороший старт сотрудничеству с Министерством обороны в гражданском сегменте. Впереди еще стажировка и обучение персонала "Эры" силами наших специалистов и, я надеюсь, другие совместные проекты», – сказал директор РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов.

Технополис «Эра» представляет собой площадку для изучения и внедрения возможностей искусственного интеллекта в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. В настоящее время научная деятельность в технополисе «Эра» организована по восьми научно-техническим направлениям: робототехника; информационная безопасность; информационно-телекоммуникационные системы; технологии энергообеспечения; аппараты и машины жизнеобеспечения; техническое зрение, распознавание образов; информатика и вычислительная техника; биотехнические системы и технологии; нанотехнологии и наноматериалы.