Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации

Cardsmobile, разработчик приложения «Кошелек» (входит в портфель стартапов группы компаний «Ланит»), представила универсальную платформу токенизации, работающую на базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Новая платформа предоставляет банкам-эмитентам любой страны мира сервис по переносу существующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны клиентов, так и в носимые «умные» устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты – брелоки, ювелирные украшения с микрочипами, ключи от машины, часы и другие гаджеты.

В России выпуск платежных карт в смартфоны и носимые устройства будет доступен пользователям приложения «Кошелек», предназначенного для хранения карт лояльности в смартфонах. Сервис сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями страны: Inventive Retail Group, X5 Retail Group, «Спортмастер», «М.видео», Kari, Zenden Group, «Иль де Ботэ», Adidas Group, «О’кей», Sela, O’stin и другими.

Благодаря возможностям новой платформы пользователи в несколько кликов смогут добавить в «Кошелек» свою банковскую карту или выпустить новую карту в самом приложении, а затем «привязать» ее к носимому «умному» устройству — например, к платежному кольцу.

На сегодняшний день достигнуты договоренности о подключении к сервису ряда российских банков. К сервису также подключились несколько производителей носимых умных устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с эксклюзивными украшениями и Payring с электронными кольцами.

Кирилл Горыня, генеральный директор Cardsmobile, отметил: «Мы рады представить новое решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Нашим российским партнерам сервис откроет уникальные возможности: мы глубоко интегрированы в рынок и уже сотрудничаем с крупнейшими торговыми сетями страны. Приложение "Кошелек" станет коммуникационной площадкой и позволит ритейлерам и банкам запускать совместные маркетинговые активности для своих клиентов».

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