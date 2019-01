ГК InfoWatch запустила в ОАЭ образовательный центр в сфере ИБ

Группа компаний InfoWatch сообщила о запуске в ОАЭ международного образовательного центра под брендом «Академия InfoWatch» (InfoWatch Academy). Оператором центра станет компанияInfoWatch Gulf, официальное представительство Группы компаний в регионе Ближнего Востока, которая получила лицензию на оказание образовательных услуг в сфере информационной безопасности (ИБ) в Объединенных Арабских Эмиратах (лицензия № DMCC-577792 выдана Правительством Дубая).

Академия InfoWatch предложит ближневосточным заказчикам краткосрочные и среднесрочные обучающие программы и курсы в области информационной безопасности, а также специализированные тренинги по построению систем ИБ предприятий с использованием решений класса DLP (Data Leak Prevention).

Проект нацелен на повышение уровня цифровых компетенций в сфере информационной безопасности специалистов и руководителей организаций государственного и коммерческого сектора ОАЭ, а также обучение основам киберграмотности школьников и студентов региона. На данный момент обсуждаются условия сотрудничества с первыми клиентами, среди которых Цифровой департамент Правительства эмирата Аджман.

«Тема образования, особенно в сфере информационной безопасности, крайне востребована в регионе, – отметила руководитель InfoWatch Gulf Кристина Танцюра. – Российская инженерная школа является одной из лучших в мире. Мы видим свою задачу в экспорте не только наших технологий, но и экспертизы, поэтому запускаем образовательный проект в ОАЭ. Развитие Академии InfoWatch будет осуществляться в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными учебными заведениями и ИТ-компаниями. В дальнейшем мы намерены тиражировать наши курсы и на другие страны региона».

Академия InfoWatch предлагает клиентам краткосрочные и среднесрочные учебные программы, а также специализированные мастер-классы по ИБ для госслужащих, топ-менеджмента компаний. Краткосрочные тренинги – «Защита организаций от внутренних угроз ИБ» (Corporate protection from internal Treats), «Инфраструктура открытых ключей как основа электронного правительства» (Public key infrastructure as a basis for e-government) – рассчитаны на 8-24 академических часа. Продолжительность среднесрочных курсов – «Реагирование и расследование инцидентов ИБ» (Incident response and computer crimes investigation), «Кибербезопасность криптоиндустрии и технологий блокчейн» (Cyber security of the crypto industry and blockchain), а также курса для детей «Цифровая гигиена и профессии будущего» (Digital hygiene & The professions of the future) – составляет от 40 до 56 академических часов.

Команда Академии работает над расширением линейки образовательных продуктов. Новые программы, среди которых курсы по цифровой гигиене, защите критической информационной инфраструктуры, а также этичному хакингу, тестированию на защиту от несанкционированного доступа и обратному инжинирингу, будут запущены в 2019 году.

«11 лет назад в InfoWatch был запущен отдел обучения, который был нацелен на обучение заказчиков работе с продуктами компании и положил начало образовательному направлению, – сказал руководитель отдела обучения InfoWatch Андрей Зарубин. – С каждым годом мы расширяли и развивали это направление своей деятельности. К 2011 году мы начали проводить курсы повышения квалификации по защите от внутренних угроз информационной безопасности, а спустя несколько лет запустили полноценную академическую программу для подготовки ИБ-специалистов в вузах. На сегодняшний день выпускниками учебных программ InfoWatch являются более 3500 студентов и специалистов, отделом обучения InfoWatch была наработана широкая партнерская сеть в сфере образования, разработаны новые курсы, и мы готовы предложить иностранным партнерам весь наш накопленный опыт и наши технологии, учитывающие морфологию и особенности более 30 языков».

О планах создания международного учебного центра цифровых технологий и кибербезопасности InfoWatch на Ближнем Востоке было объявлено в 2018 году. В рамках встречи главы ГК InfoWatch Натальи Касперской с генеральным директором Цифрового департамента Правительства эмирата Аджман Охуд Али Шехаил (Ohoud Ali Shehail) стороны договорились о запуске пилотного проекта обучения сотрудников Цифрового департамента Правительства эмирата Аджман по учебным программам InfoWatch.