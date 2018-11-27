HPE представила новинки в сфере интеллектуального хранения данных

Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала новые решения в области интеллектуального хранения, призванные помочь заказчикам раскрыть потенциал своих данных, получить действенные рекомендации о новых источниках дохода и оказать влияние на их бизнес. HPE представила: усовершенствованную платформу искусственного интеллекта для центров обработки данных HPE InfoSight; HPE Memory-Driven Flash – новый тип корпоративных систем хранения, построенный на устройствах Storage Class Memory (SCM) и интерфейсах Non-Volatile Memory Express (NVMe); расширенное партнерство с производителем программного обеспечения Cohesity, призванное помочь клиентам ускорить переход к гибридным облачным решениям.

Предприятиям нужна инфраструктура, которой легко управлять, чтобы они могли сосредоточиться на получении максимальной пользы из своих данных. Заказчикам необходима мобильность данных между локальными хранилищами и облаком для ускорения циклов разработки и защиты данных. Также задачей вендора является предоставление гибких финансовых инструментов для возможности оплаты ИТ-услуг по мере использования. HPE позволяет заказчикам использовать свои данные и трансформировать свой бизнес с помощью интеллектуальных решений для хранения данных, которые адаптируются и самонастраиваются в режиме реального времени, легко переносят данные туда, куда нужно, и оптимизируют их под правильную экономическую модель.

«Интеллектуальные решения все меняют, − сказал Милан Шетти, генеральный директор HPE по системам хранения и большим данным. – Заказчики, пользующиеся интеллектуальными системами хранения данных, получают выгоду от использования ИИ и престают беспокоиться о своей инфраструктуре. Вместо этого они могут сосредоточиться на извлечении большей пользы из своих данных – открыть новые возможности для получения дохода, перемещая и монетизируя данные от границы сети до облака, или извлечь нужную информацию для улучшения своих продуктов и бизнес-моделей».

HPE InfoSight использует ИИ для упрощения управления инфраструктурой путем предсказывания и предотвращения проблем, а также для создания базы для автоматической настройки оборудования в зависимости от меняющихся рабочих нагрузок. HPE InfoSight способствует сокращению операционных расходов до 79% за счет самоуправляемой и самооптимизирующейся ИТ-инфраструктуры.

Теперь HPE InfoSight можно использовать для управления рабочими нагрузками благодаря добавлению возможностей машинного обучения, которые снижают риски и необходимость в ручной работе при планировании новых производственных нагрузок: HPE Nimble Storage получил возможности использовать рекомендации HPE InfoSight для уровня виртуальных машин. Теперь HPE InfoSight выходит за рамки основных инструментов предиктивной аналитики, предлагаемых другими вендорами, и дает основанные на работе ИИ советы по управлению инфраструктурой и по тому, как лучше всего оптимизировать среду заказчиков и где лучше разместить их данные; планировщик ресурсов, основанный на ИИ, помогает оптимизировать распределение рабочей нагрузки между имеющимися системами хранения, устраняет необходимость использовать метод проб и ошибок и позволяет избежать риска сбоев при введении новых рабочих нагрузок; анализ производительности HPE 3PAR позволяет сократить время на устранение неполадок с помощью машинного обучения и диагностировать узкие места систем хранения. Новые разработки компании позволяют использовать наработки HPE InfoSight без подключения к облаку.

HPE Memory-Driven Flash − это новый тип хранилища, построенный с использованием SCM и NVMe, который повышает производительность приложений для HPE 3PAR и HPE Nimble Storage. HPE Memory-Driven Flash снижает время доступа вдвое и работает на 50% быстрее, чем обычные флеш-массивы с твердотельными накопителями, подключенными по NVMe. Интеллектуальные решения, интегрированные в HPE 3PAR и HPE Nimble Storage, используют SCM с целью обеспечения обработки данных в режиме реального времени для бизнес-приложений, чувствительных к задержкам. HPE 3PAR – это первая корпоративная платформа хранения данных, совместимая с SCM и NVMe. Новая технология HPE является переходом к архитектуре СХД нового поколения на основе Memory-Driven Computing — вычислительной платформы, центральным элементом которой является память, а не процессор.

Модернизация имеющихся HPE 3PAR 9450 и семейства HPE 3PAR 20000 для использования этой технологии будет доступна с декабря 2018 г., а для HPE Nimble Storage – в 2019 г.

Новые продукты и функции включают в себя: технология Peer Persistence, ранее доступная только для 3PAR, приходит и в HPE Nimble Storage, обеспечивая непрерывный доступ к данным с помощью распределенной синхронной репликации и автоматического восстановления после отказа. Она доступна бесплатно в рамках лицензии по методике «все включено» для HPE Nimble Storage; расширенное партнерство позволило сертифицировать сервера HPE Apollo и HPE DL 380 с продуктами поставщика программного обеспечения Cohesity для консолидации резервных и вторичных данные в гибридном облаке; анонсирован продукт HPE Apollo 4200 Gen10, идеально подходящий для анализа big data и программно-определяемых систем хранения с поддержкой горизонтального масштабирования.

Сегодня HPE управляет 500 ПБ данных заказчиков, участвующих в программе HPE GreenLake Flex Capacity, которые обеспечивают масштабируемость и упрощенные ИТ-операции благодаря модели оплаты по мере использования. Теперь услуги HPE GreenLake доступны для резервного копирования и дают возможность использовать Veeam Software по модели оплаты по мере использования, что еще больше упростит экономику защиты данных.