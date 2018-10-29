HP представила обновленную линейку компьютеров Z и плагин для Adobe Illustrator

HP анонсировала обновление высокопроизводительных компьютерных систем Z. Также HP представила новейшее решение, благодаря которому технологии последнего поколения встанут на службу креативных профессионалов. HP объединила мощности линейки Z с графическими продуктами премиум-класса для печати и создания упаковки, чтобы предоставить специалистам абсолютно новый уровень возможностей.

«Сегодня для творчества необходимы специальные инструменты и решения, которые помогут повысить производительность, а также сделают творческий процесс возможным в любое время и в любом месте, когда только появится вдохновение, — сказал Гвен Кобл (Gwen Coble), директор направления рабочих станций, тонких клиентов, решений для розничной торговли и иммерсивных вычислений в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), HP Inc. — Мы учитываем потребности профессионалов в сфере творчества и инвестируем в инновации, которые помогают воплотить их идеи. Мощнейшие аппаратные средства, функциональное программное обеспечение и услуги, а также инновационные программы HP меняют представление о творчестве».

Обновленная линейка продуктов Z от HP — ноутбуки ZBook, стационарные компьютеры серии Z (функциональный HP Z2 Mini или мощный HP Z8), отмеченные наградами мониторы HP DreamColor — обеспечивает высокий уровень производительности, универсальности и безопасности, которые необходимы креативным профессионалам. Модели HP ZBook Studio, HP ZBook Studio x360, HP ZBook 15 и HP ZBook 17 имеют более высокую по сравнению с предшественниками вычислительную мощность, технологии безопасности и яркие дисплеи. Высокая производительность шестиядерных процессоров Intel Core i9 позволяет справиться с более высокой нагрузкой для обработки видео и трехмерного рендеринга. Увеличенная до 32 ГБ оперативная память (с возможностью расширения до 128 ГБ в зависимости от модели) ускоряет обработку большого объема данных. Новый метод защиты данных RAID 1 позволяет создать дубль жесткого диска, с которым пользователям больше никогда не нужно беспокоиться о сохранности важных данных. Кроме того, повышенная производительность графических модулей в HP ZBook Studio и Studio x360 оптимизируют процесс рендеринга и редактирования при помощи видеокарт Nvidia Quadro P2000.

Мощный многофункциональный ПК HP ZBook Studio x360 открывает новые возможности для творчества, объединяя удобство ноутбука и мобильность планшета. Новое антибликовое покрытие сенсорного экрана HP ZBook Studio x360 позволяет работать на улице под ярким солнцем, а также отличается повышенной прочностью благодаря применению последнего поколения Corning Gorilla Glass. Дисплей с антибликовым покрытием HP DreamColor поддерживает 100% цветовой модели Adobe RGB, а его яркость достигает 600 нит.

HP поощряет полную свободу выражения творческого потенциала и позволяет использовать новейшие достижения в сфере печати и производства упаковки, представляя на мировом рынке HP SmartStream Designer для дизайнеров (D4D), плагин для Adobe Illustrator CC. Набор решений для дизайна HP SmartStream D4D помогает улучшить любую работу, добиться большего контроля над процессом и добавить индивидуальности благодаря использованию текста, цветов и изображений. Помимо этого, функция HP SmartStream Mosaic в ПО D4D позволяет клонировать файлы, которые впоследствии можно бесконечно корректировать при помощи алгоритмов, чтобы получать бесконечное число вариаций в реальном времени. Плагин HP SmartStream D4D можно скачать бесплатно для платформ Mac и PC на Adobe Exchange.

«Цифровая печать расширяет границы творчества при печати и создании упаковки, но до сих пор сохранялся разрыв между концептом и его воплощением, — отметила Нэнси Джейнс (Nancy Janes), директор по инновациям в HP Inc. — HP SmartStream D4D впервые дает дизайнерам возможность работать с мощным ПО Adobe Illustrator CC и создавать яркий и эффектный дизайн упаковки для брендов по всему миру».