«Аладдин Р.Д.» и «Ред софт» протестировали JaCarta и «Ред ОС 7.1 Муром» на совместимость

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в сфере информационных технологий, подписали сертификат совместимости своих продуктов.

Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт JaCarta с операционной системой (ОС) «Ред ОС 7.1 Муром».

Согласно результатам тестовых испытаний, для аутентификации и формирования электронной подписи в «Ред ОС 7.1 Муром» могут использоваться USB-токены и смарт-карты JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ и JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ, а также JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PRO/ГОСТ и JaCarta PKI/BIO/ГОСТ.

«Ред софт» уделяет большое внимание развитию своих продуктов и обмену опытом с участниками рынка. И успешное прохождение тестовых испытаний продуктов стало закономерным следствием нашего многолетнего партнерства, — отметил Алексей Сабанов, заместитель генерального директора "Аладдин Р.Д.". — Тестирование на совместимость повышает качество и надежность наших решений, что делает их более конкурентоспособными и востребованными среди российских заказчиков».

«РЕД СОФТ» и "Аладдин Р.Д." связывает долгое плодотворное сотрудничество. Мы в приоритетном порядке тестируем новые релизы наших продуктов. Расширение списка совместимостей "Ред ОС" и JaCarta позволяет уверенными шагами идти по пути замещения иностранного программного обеспечения», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Ред ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751), соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденному приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta ГОСТ — USB-токены и смарт-карты для обеспечения строгой двух- или трехфакторной аутентификации (в том числе с идентификацией по отпечатку пальца), формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП), а также безопасного хранения пользовательских объектов и данных (цифровых сертификатов, паролей и т.д.). Устройства сертифицированы ФСБ России как средства ЭП (сертификаты № СФ/124-3112 для JaCarta-2 ГОСТ и № СФ/111-2750 для JaCarta ГОСТ).