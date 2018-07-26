Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает группа компаний «МОБИ.Деньги» (официальный партнер и эквайер Alipay в России) в технологическом сотрудничестве с компанией CSI, разработчиком кассового решения Set Retail.

Теперь гости из Китая и граждане КНР, проживающие в Санкт-Петербурге, смогут расплачиваться за покупки в магазинах SPAR с помощью мобильного приложение Alipay. Реализация сервиса приема оплаты с помощью Alipay в Санкт-Петербурге - это возможность привлечь китайских туристов в магазины, и обеспечить им комфортный процесс покупок. Китайская платежная система Alipay является крупнейшей в мире по объему транзакций, а приложение имеет около 600 млн. пользователей, которые могут быстро и безопасно производить оплату с помощью QR-кода.

SPAR предлагает широкий ассортимент товаров отечественных и западных производителей, в том числе продукты частной торговой марки, дистрибутируемых на эксклюзивной основе из Европы. Сеть супермаркетов отличает аутентичный дизайн, приятная атмосфера и комфорт совершения покупок. Мобильное приложение Alipay в супермаркетах SPAR обеспечит высокую скорость и безопасность платежей для китайских граждан, производя оплату по выгодному курсу валют. При этом маркетинговая платформа приложения помогает покупателям узнавать о ближайших магазинах и акциях на родном языке.

Александра Чижикова, заместитель директора по развитию АО «МОБИ.Деньги»: «По результатам прошлого года около 300 тысяч туристов из Китая посетили северную столицу России. Одной из крупных категорий затрат китайских туристов являются повседневные продукты питания, готовые блюда, сласти и деликатесы. Мы рады, что сотрудничество с «ТД Интерторг» способствует увеличению числа супермаркетов в Санкт-Петербурге, принимающих оплату Alipay, что является для нас приоритетной задачей».

Алексей Анкудинов, руководитель проектов компании CSI: «У кассовой программы Set Retail 10 есть технологические возможности для простого и быстрого подключения к другим системам. Это позволило нашему партнеру «МОБИ.Деньги» самостоятельно разработать решение по приему оплаты с помощью Alipay на кассах Set Retail 10. Подключить модуль оплаты Alipay теперь могут все клиенты CSI, что позволит привлечь дополнительный сегмент покупателей в магазины».

Андрей Нестеров, директор по бизнес-процессам ООО «ТД Интерторг»: «Число китайских туристов в Петербурге уверенно растет, и традиционные русские продукты – весомая часть затрат гостей города. Мы рады обеспечить покупателям доступ к платежной системе Alipay – наиболее удобному и привычному методу оплаты для китайской аудитории. Уверены, возможность расплачиваться с помощью данного платежного инструмента обеспечит туристам комфорт при совершении покупок, повысит лояльность к супермаркетам SPAR и послужит причиной возвращаться в наши магазины вновь и вновь».