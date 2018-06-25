«Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с

«Армо-Системы» анонсировала управляемые Ethernet коммутаторы Lantech IPGS-6300-2P-AC L2+, которые снабжены двумя 10-гигабитными интерфейсами для подключения к сети более высокого уровня и 4 слотами для модулей гигабитных и трехскоростных портов (до 28) с пропускной способностью 1, 2,5 и 10 Гбит/с. По заявлению компании, в отличие от многих аналогов промышленного назначения, этот гигабитный коммутатор защищен от пыли и влаги по классу IP30, а также от вибрации и механических воздействий. Кроме того, IPGS-6300-2P-AC имеет пропускную способность 128 Гбит/с, восстанавливает работоспособность сети после сбоя менее чем за 20 мс и распределяет питание между PoE-совместимыми устройствами, потребляющими до 30 Вт.

Быстрая организация протяженных сетей систем видеонаблюдения, контроля доступа и автоматизации на базе гигабитных коммутаторов IPGS-6300-2P-AC возможна за счет реализации в этих моделях функции «демо» топологии и автоконфигурирования одиночного кольца. Чтобы настроить гигабитный коммутатор, тоже не нужно прикладывать усилий, поскольку Lantech опционально предлагает дружественное пользовательское ПО Lantech InstaView. При этом дальнейшее управление сетевым гигабитным оборудованием можно осуществлять через SNMP v1/v2c и v3, Web-интерфейсы и с командной строки (CLI).

Наличие нескольких модификаций IPGS-6300-2P-AC позволяет выбрать гигабитный коммутатор под различные условия эксплуатации. Так, например, в новой линейке есть коммутаторы со стандартным или расширенным (-40 °C и при +75 °C) диапазоном рабочих температур, а также с поддержкой питания по PoE 802.3at/af или без него. При этом все модификации IPGS-6300-2P-AC защищены от воздействий пыли и влаги по классу IP30, работоспособны в условиях сильных вибраций и возможных механических воздействий. Благодаря соответствию стандартам IEEE1613, гигабитный коммутатор может эксплуатироваться на объектах энергетики, например, на электрических станциях и подстанциях.

Простое конфигурирование гигабитных коммутаторов Lantech под требования клиента реализуется за счет поддержки гигабитных соединений и модульной конструкции, позволяющей устанавливать в 4 слота те или иные модули портов в зависимости от параметров подключаемого оборудования, сети и возможностей ее расширения в дальнейшем. Такой гигабитный коммутатор может сочетать, например, 24 порта Gigabit T с PoE и четыре 1G/2,5G/10G SFP+ либо 24 двухскоростных SFP трансивера и 4-ре SFP+. При этом подключение IPGS-6300-2P-AC к магистральной сети осуществляется через два 10-гигабитных uplink-интерфейса.

Пропускная способность коммутатора IPGS-6300-2P-AC составляет 128 Гбит/с, что является высоким показателем среди бюджетных устройств уровня L2+. Кроме того, гигабитный коммутатор отличается высокой производительностью: при использовании трансиверов SFP+ и соответствующих кабелей он способен передавать информацию со скоростью 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с или 10 Гбит/с на десятки километров. IPGS-6300-2P-AC подходит для построения сетей с различной топологией, будь то кольцевая или цепочечная. При работе коммутатора в режиме одиночного кольца время восстановления сети после сбоя составит менее 20 мс (в соответствие со стандартом ITU G.8032).

Стабильная работа коммутаторов в гигабитных сетях обеспечивается поддержкой всех основных сетевых протоколов и функций. Так, к примеру, для обнаружения устройств в сети IPGS-6300-2P-AC использует протокол Cisco Discovery (CDP), для резервирования путей передачи данных — STP, RSTP и MSTP (Multiple Spanning Tree), а для обеспечения качества обслуживания — QoS. Более того, гигабитный коммутатор осуществляет контроль работы периферийных устройств и своей безопасности, отправляя сообщения о тревогах через релейный контакт, а также имеет входы/выходы DIDO и функцию Environmental Monitoring.

Высокий уровень сетевой безопасности, наряду с показателями производительности устройства, гигабитных скоростей передачи данных, надежности медных и волоконно-оптических соединений, делает гигабитный коммутатор IPGS-6300-2P-AC устройством высокой надежности. IPGS-6300-2P-AC используют Ingress/Egress ACL L2/L3, системы доступа и аутентификации TACACS+, SSH/SSL, поддерживают фильтрацию MAC-адресов, защищенный протокол HTTPS для доступа к web-интерфейсу и др. При обнаружении сбоев или иных событий гигабитные коммутаторы Lantech будут передавать сигналы тревоги.

Розничная цена на промышленные гигабитные коммутаторы Lantech IPGS-6300-2P-AC составляет $3 750.