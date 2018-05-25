Сбербанк совместно с Минкомсвязью России презентовал варианты использования биометрических идентификационных документов

В ходе Петербургского международного экономического форума Сбербанк совместно с Минкомсвязью России на своем стенде представил прототипы технических решений для использования идентификационных документов с биометрической информацией, в том числе и прототип биометрического документа нового образца. Документ содержит микрочип с информацией о биометрических данных гражданина, фотографию владельца, его электронную подпись и изображение отпечатков пальцев.

В ближайшем будущем у клиентов Сбербанка будет возможность получить государственный документ с биометрией нового образца в отделениях Сбербанка без посещения МФЦ. Владельцы новых биометрических документов, удостоверяющих личность, смогут зарегистрировать бизнес дистанционно, получать государственные услуги, требующие электронной подписи, а также совершать иные юридически значимые действия, не выходя из дома. Таким образом, Сбербанк начал масштабную кампанию по упрощению получения государственных услуг и ведения бизнеса.

В феврале этого года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Сбербанк представил первый сервис дистанционного открытия бизнеса в России и зарегистрировал первого предпринимателя при помощи мобильного приложения, электронной подписи и заграничного паспорта РФ с биометрическим чипом. Решение реализовано совместно с Минкомсвязью России на базе Платформы знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда» и позволяет клиентам Сбербанка зарегистрировать бизнес в 5 простых шагов, не выходя из дома. Процедура занимает 30 минут. Необходимы только загранпаспорт с биометрией и смартфон с NFC-модулем.

С сегодняшнего дня сервис дистанционного открытия бизнеса при помощи заграничного паспорта РФ с биометрическим чипом доступен по всей России, как для регистрации ИП, так и ООО.

«Важная часть благоприятной деловой среды — это удобство и доступность административных процедур для бизнеса. Здесь мы уже идем по пути дальнейшей цифровизации отношений между бизнесом и государством — Сбербанк принимает участие в пилотном проекте по созданию высокотехнологичных клиентоориентированных схем проведения удаленной идентификации, — ссказал старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. — Это принципиально новая модель обслуживания для банка. Наш банк становится экосистемой для своих клиентов».

Прототипы технических решений для использования идентификационных документом с биометрической информацией разработаны Минкомсвязью России и ФГБУ НИИ «Восход» — подведомственным предприятием Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которое входит в топ-20 поставщиков решений для госсектора по версиям TAdviser и CNews Analytics и реализовало несколько сотен проектов, из них 46 — в области создания и развития систем федерального уровня.