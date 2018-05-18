«Лаборатория Касперского» обнаружила зловреда, распространяющегося через роутеры

«Лаборатория Касперского» обнаружила угрозу, которая активно распространяется по миру через взломанные роутеры. Зловред, получивший название Roaming Mantis, изначально атаковал пользователей Android в Азии с целью сбора данных. Сейчас же злоумышленники добавили в него «поддержку» уже 27 различных языков, распространенных на Ближнем Востоке и в Европе, в том числе русский. Кроме того, атакующие теперь разработали и дополнительный фишинговый модуль для iOS-устройств, а также внедряют скрытый скрипт-майнер криптовалют (Coinhive/Monero) в случае выхода в сеть с ПК.

Изначальной целью атакующих были конфиденциальные данные, в частности используемые для двухфакторной аутентификации, например, для доступа к Google-аккаунтам жертв. Roaming Mantis дает злоумышленникам полный контроль над зараженным устройством, поэтому они могут собирать любую интересующую их информацию. Как полагают эксперты «Лаборатории Касперского», за этим, скорее всего, стоят китайско- или корейскоговорящие киберпрестпуники.

В начале своей «карьеры» Roaming Mantis атаковал, по подсчетам аналитиков «Лаборатории Касперского», около 150 пользователей – преимущественно в Южной Корее, Бангладеш и Японии. После расширения возможностей зловреда эксперты зарегистрировали еще более 100 попыток атак. В то же время на серверах злоумышленников ежедневно фиксируются тысячи соединений, что может говорить о более широком масштабе заражений.

Распространяется Roaming Mantis с помощью техники подмены DNS (системы доменных имен). Зловред ищет уязвимые роутеры и меняет их настройки DNS. Метод компрометации роутеров до сих пор остается неизвестным. Однако в случае успешного взлома и подмены настроек любая попытка пользователя перейти на какой-либо сайт будет заканчиваться тем, что он окажется на фальшивой странице, созданной злоумышленниками. Страница эта будет показывать жертве сообщение с предложением установить последнюю версию браузера (например, Google Chrome) для перехода на запрошенную страницу. Если человек согласится и его настройки системы разрешают установку приложений из сторонних источников, то это автоматически запустит установку троянского приложения, содержащего бэкдор для Android. Если это пользователь с iOS – то его направят на фишинговую страницу, а если ПК – то внедрят майнер криптовалют.

«Впервые мы предупредили наших пользователей о Roaming Mantis в апреле этого года, и уже тогда было понятно, что угроза будет развиваться очень быстро. Спустя месяц мы видим, что так оно и происходит. Злоумышленники очевидно ищут большей финансовой выгоды и готовы ради этого расширять и модифицировать возможности своего главного инструмента. И тот факт, что для распространения зловреда атакующие взламывают роутеры и меняют их настройки, в очередной раз демонстрирует необходимость комплексной защиты всех устройств, а не только традиционных ПК и смартфонов», – отметил Сугуру Ишимару (Suguru Ishimaru), антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».