Commvault Software присоединяется к программе HPE Complete

Commvault объявила о присоединении к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete, которая позволяет заказчикам приобрести полностью совместимые между собой инфраструктурные решения компании HPE и ее партнеров. По реселлерскому соглашению HPE и ее партнеры по всему миру теперь могут продавать продукты из пакета мощного программного обеспечения Commvault для защиты данных, включая Commvault Data Platform, которая полностью интегрирована с системами хранения HPE Storage.

Commvault присоединяется к HPE Complete в то время, когда резко выросла потребность крупных предприятий в использовании простых и мощных комплексных решений для защиты данных и резервного копирования, упрощающих корпоративную ИТ-инфраструктуру. Из-за взрывного роста объемов данных и увеличивающегося разнообразия их типов предприятиям необходимо обеспечить хранение, управление данными и их анализ, и в то же время свести к минимуму риски, вызванные участившимися массовыми атаками программ-вымогателей и другими угрозами информационной безопасности.

Теперь благодаря расширению партнерства государственные организации, учреждения сферы здравоохранения и другие предприятия по всему миру смогут легко приобрести у торгового представителя HPE или ее партнера в канале решения HPE Complete Commvault Software, оптимизированные для использования с системами хранения HPE Storage, в том числе HPE StoreOnce, HPE 3PAR, HPE Nimble Storage, а также с серверами HPE Apollo и HPE ProLiant. В результате заказчики смогут упростить защиту, управление и активизацию своих данных, которые находятся в корпоративном дата-центре либо в облаке, что ускорит цифровую трансформацию их бизнеса.

«Этот анонс укрепляет сотрудничество Commvault и HPE, предоставляя заказчикам возможность приобрести у одного поставщика программное обеспечение Commvault для резервного копирования, восстановления и защиты данных вместе с системами хранения HPE Storage, – отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Наше участие в программе HPE Complete предоставит заказчикам еще один канал доступа к самой мощной в индустрии платформе защиты данных, предоставляющей тот уровень контроля, гибкости и автоматизации, который нужен им для внедрения инициатив по цифровой трансформации, нацеленных на использование данных для сокращения операционных расходов, уменьшения рисков и укрепления бизнеса компании».

Решения HPE Complete Commvault Software реализуют для предприятий быстрое, экономичное и безопасное внедрение защиты данных, их резервного копирования и восстановления после аварий.

Эти решения оптимизируют работу ИТ-отделов и позволяют использовать данные как актив бизнеса за счет оптимизации операций резервного копирования, архивирования, восстановления, поиска данных и e-discovery, проводимых по разным базам данных, приложениям и клиентским устройствам; внедрения комплексной защиты данных и стратегии обеспечения выполнения требований законодательства (regulatory compliance), позволяющих с помощью централизованного портала находить данные, контролировать их использование и быстро восстанавливать, подготовки к внедрению гибридных облаков c обеспечением перемещения, управления и активизации данных, которые находятся внутри ИТ-инфраструктуры предприятия и в облачных инфраструктурах.

«Мы рады расширению нашего сотрудничества с Commvault и теперь можем предоставить нашим партнерам и клиентам простой способ приобретения сертифицированных HPE продуктов Commvault Software в рамках программы HPE Complete, — сказал Патрик Осборн (Patrick Osborne), — директор HPE по системам хранения и продуктам для работы с большими данными. — С помощью HPE Complete Commvault Software предприятия смогут свести к минимуму риски, сложность и расходы при развертывании на системах хранения HPE Storage мощных решений Commvault для защиты данных и резервного копирования. Они смогут быстрее и легче применять Commvault Software для уменьшения сложности данных, миграции данных между внутренней ИТ-инфраструктурой предприятия и облачной инфраструктурой, гарантировать полную защиту данных и возможность их восстановления, использовать данные для извлечения из них важной для бизнеса информации».

Благодаря расширению партнерства с HPE, Commvault сможет поставлять полностью сертифицированные решения для защиты первичных и вторичных данных на базе Commvault Data Platform и Commvault HyperScale Technology. Выпущенная в октябре прошлого года горизонтально-масштабируемая инфраструктура с поддержкой облачных технологий Commvault HyperScale Technology обеспечивает заказчикам гибкость внедрения, простоту управления данными внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, эластичность, отказоустойчивость и масштабируемость управления вторичными данными.

Присоединение к HPE Complete также усилит позиции Commvault на рынке здравоохранения. Участие в этой программе позволит компании легко предоставлять заказчикам HPE полностью сертифицированные и интегрированные решения Commvault для управления медицинскими данными и их защиты с помощью продуктов HPE Storage. Кроме того, новое реселлерское соглашение является развитием недавних инициатив по партнерству между Commvault и HPE, таких как выбор компанией HPE платформы Commvault Data Platform для использования в своем новом решении HPE GreenLake Backup. Управляемое сервисом HPE с гибкой оплатой по фактическому использованию решение HPE GreenLake Backup использует программное обеспечение Commvault Software, которое поставляется уже интегрированным в серверы, системы хранения и сетевое оборудование HPE, обеспечивая защиту данных и надежность корпоративного класса в течение всего жизненного цикла среды резервного копирования.