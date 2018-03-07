RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud

RRC объявила о расширении продуктового портфеля облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud http://www.bentocloud.ru/ и старте продаж сервиса «МойСклад».

«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом, созданный для автоматизации малого и среднего бизнеса. Решения «МойСклад» позволяет управлять продажами и закупками, контролировать взаиморасчеты, работать с клиентской базой и вести складской учет, печатать все необходимые для ведения бизнеса документы в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Целевой аудиторией «МоегоСклада» являются частные предприниматели, небольшие и средние по размеру компании, для которых значительную роль играет отсутствие капитальных затрат на приобретение программных продуктов, их настройку и администрирование. Для более крупных предприятий предусмотрено использование расширенного функционала, учитывающего специфику бизнеса: объединение филиалов, складов, офисов, точек продаж и настройку дистрибуторских сетей.

В числе основных преимуществ «МоегоСклада» следует отметить возможность управления сервисом через мобильные приложения iOS и Android; контроль всех каналов продаж, торговых точек, складов и офисов, находящихся в единой системе; отсутствие рисков при запуске сервиса - обучение работе в сервисе происходит за 15 минут; круглосуточную поддержку клиентов; экономию затрат на IT инфраструктуру и оборудование. Плата взимается на ежемесячной основе согласно выбранному тарифному плану; надежность хранения данных в дата-центрах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге; возможность интеграции с популярными решениями и сервисами, такими как IP-телефония, приложения банков, CRM и CMS, «Яндекс.Маркет»; интеграция с популярными моделями фискальных регистраторов.

«Расширяя продуктовый портфель, мы заботимся о том, чтобы наши партнеры могли охватить все потребности своих заказчиков, а подключив к платформе Bento Cloud такой популярный сервис, как «МойСклад», мы даем партнерам возможность более плотного взаимодействия с малым и средним бизнесом, - сказал руководитель проекта Bento Cloud Александр Колмыков. - Наша стратегия цифровой трансформации бизнеса состоит в том, чтобы партнеры могли использовать готовые популярные облачные сервисы, легко совместимые между собой и дополняющие друг друга. Сервисы, которые позволяют не только максимально повысить эффективность бизнес-процессов заказчиков, но и дают партнерам возможность сформировать на их основе собственные бизнес-решения, тем самым расширив коммерческое предложение для клиентов».

Платформа Bento Cloud – это единая автоматизированная экосистема партнеров, производителей и заказчиков, дающая возможность подключения, управления и контроля жизненного цикла облачных сервисов.