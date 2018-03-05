ID Finance разработала систему с распознаванием человека по клавиатурному почерку

Финтех-компания ID Finance разработала систему поведенческой биометрии, способную определить человека по клавиатурному почерку. Пилотная версия была внедрена в российском проекте MoneyMan (входит в ID Finance) в августе 2017 г.

Система позволяет провести аутентификацию пользователя по поведенческим паттернам, свойственным каждому человеку. Среди них: скорость и динамика набора текста, время перехода между клавишами, опечатки и особенности движения курсора мыши по экрану. Как только человек регистрируется в личном кабинете, система анализируете его поведение и делает слепок, который используется при последующей аутентификации на сайте, отметила директор по управлению рисками ID Finance Екатерина Казак.

Новая программа исключает случаи мошенничества на сайте. Если при входе в личный кабинет почерк пользователя не совпадает со слепком в базе, такой профиль заносится в список рисковых, требующих дополнительной проверки.

«Если есть серьезные основания предполагать, что человек не тот, за кого себя выдает, мы можем запросить дополнительные данные, включая фотографию паспорта. Поведенческие паттерны невозможно подделать: даже если человек сменил клавиатуру они могут незначительно меняться, но в совокупности их структура останется неизменной», - сказала Казак.

Система была разработана собственными силами холдинга на основе технологии анализа больших данных. На разработку и внедрение программы ушло около 4 недель, пилот длился 6 месяцев. Точность пилотной версии биометрической системы составила 97,6%. Она дорабатывается, точность будет увеличиваться. Биометрическая система легла в основу фрод-скоринга ID Finance, который позволяет выявить мошенников. Биометрия используется не только при аутентификации, но и при первичной регистрации, когда почерк клиента сравнивается со всеми слепками в базе.

Благодаря системе антифрод-скоринга удалось снизить стоимость одного выданного займа почти на 25% за счет снижения затрат на верификацию и стоимости запросов в источники информации. Уровень одобрения заявок при этом вырос на 28%, следует из результатов работы за полгода. Экономический эффект от внедрения оценивается более чем в 90 млн руб. в России по итогам 2018 г. Экономический эффект только от технологии распознавания клавиатурного почерка по группе ID Finance в семи странах оценивается в $2,8 млн по итогам 2018 г.

Генеральный директор ID Finance Борис Батин отметил: «Для нас важно пресекать любые случаи мошенничества. Дело не только в финансовых потерях, когда чужими данными пытается воспользоваться злоумышленники — это стресс для клиента и репутационные потери для нас. Такие ситуации недопустимы. Благодаря новой системе мы можем минимизировать риски. Биометрическая система не имеет аналогов на рынке. Мы будем внедрять ее на других проектах компании, а также оценим экономический эффект от поставки решения другим компаниям финансового рынка, в частности, банкам».

ID Finance – международная финтех-компания, специализирующаяся на цифровых финансовых услугах, кредитном скоринге и data science. Основные проекты холдинга - стартапы MoneyMan, Solva, Plazo и AmmoPay. Бизнес представлен в России, Казахстане, Грузии, Польше, Испании, Бразилии и Мексике. R&D центр расположен в Минске.