Huawei представила ИКТ-стратегию в регионах России

Huawei представила свою стратегию развития информационно-коммуникационных технологий, которые лягут в основу цифровой трансформации российских регионов. В рамках регионального тура для партнеров и заказчиков руководители и технические специалисты подразделения корпоративных решений посетят 12 городов России, где расскажут об основных тенденциях глобального рынка информационных технологий, достижениях и планах компании, а также презентуют новые технологические решения и проекты. Открытие тура Huawei Enterprise Business Group состоялось Екатеринбурге.

По прогнозам аналитического агентства IDC, в 2018 году глобальные затраты на ИКТ приблизятся к отметке $4 трлн. В корпоративном сегменте основные расходы придутся на облачные вычисления, ПО и инфраструктуру.

«Современные технологии формируют новый ландшафт: облачные вычисления, большие данные, умные устройства – все это создает новые возможности для человечества, повышает уровень удобства и эффективности жизни, – отметил Александр Столяров, заместитель генерального директора Huawei Enterprise Business Group в России. – Однако все это требует дополнительных инвестиций в вычислительные мощности, средства передачи и анализа данных, которые позволят обрабатывать гигантские цифровые массивы. В подобной ситуации особо актуальными становятся разработки систем машинного обучения, искусственного интеллекта, приложения для мгновенной обработки и анализа больших данных, которые позволят вывести технологическое развитие на качественно новый уровень».

Одной из ключевых концепций развития современного урбанистического общества становится «умный город». Согласно исследованию «Индикаторы умных городов НИИТС», она предполагает широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий во всех сферах управления города, включая транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность, здравоохранение, экологию, экономику, образование, туризм и другие. К понятию «умных город» относится анализ данных, поступающих от различных городских систем, для принятия управленческих решений, для устойчивого экономического развития и обеспечения высоких стандартов жизни.

Huawei предлагает широкий выбор передовых ИКТ-решений в сфере государственного управления, общественного сектора, финансов, транспорта, электроэнергетики, крупных и средних предприятий. Эти решения охватывают корпоративные сети, универсальные системы связи и взаимодействия (UC&C), системы облачных вычислений и центры данных, системы корпоративной беспроводной связи и сетевого электропитания, инфраструктурные услуги.

«В ходе исследования НИИТС, были рассмотрены 16 городов России и выявлены показатели, характеризующие развитие ключевых направлений «умного города». Полученные результаты позволят более эффективно решать задачи города в этом направлении, – сказал Владислав Микшевич, руководитель группы региональных продаж Huawei Enterprise Business Group в России. – Сейчас мы ведем активную работу с нашими партнёрами по подготовке технологического фундамента для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые создадут основу для цифровой трансформации. Надеюсь, часть из них мы сможем представить уже в этом году».

Региональный тур Huawei пройдет в 12 городах уральского, сибирского, северо-западного, южного, западного и приволжского федеральных округов.